Менеджер гитаристки Machine Gun Kelly прокомментировал скандал с Меган Фокс

Актриса Меган Фокс и певец Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly)

Звезда "Трансформеров", актриса Меган Фокс и рок-музыкант Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) разошлись после двух лет отношений и объявленных помолвок. Одной из причин в сети называют роман Колсона с гитаристкой Софи Ллойд, играющей в его коллективе.

Представитель Софи отреагировал на эти заявления, сообщает издание People.

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"Софи Ллойд — профессиональный, опытный музыкант, которую без надобности втянули в СМИ на основании безосновательных обвинений, выдвинутых в социальных сетях. Любые предположения о том, что она когда-то вела себя непрофессионально или выходила за пределы рабочих отношений, не соответствуют действительности. Это неуважительно по отношению к ней как женщине-артистке", — написали в заявлении представители Ллойд.

Меган Фокс сама спровоцировала эти слухи. Она ответила на комментарий подписчика о романе Колсона с гитаристкой Софи Ллойд. "Он, наверное, с Софи", — написал поклонник. "Это я, наверное, с Софи", — ответила актриса, добавив эмодзи огонька.

Меган Фокс отписалась от бойфренда, а прежде чем полностью удалить свой аккаунт в Instagram — добавила в подписки Гарри Стайлса, Тимоти Шаламе и Эминема, которого Machine Gun Kelly терпеть не может.

Напомним, ранее мы писали, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly пытаются спасти свои отношения, поэтому пошли к психологу.