Емінем розпалив скандал в мережі — репер вдягнув футболку з українським прапором

Мережу облетіло відео з Емінемом у футболці із прапором України
У мережі з'явилось відео виступу репера Емінема на відкритті Гран-Прі в Абу-Дабі. Репер начебто з'явися в футболці з українським прапором.
Відео було опубліковано в соцмережі X.
Виступ Емінема в ОАЕ
Виступ популярного репера викликав жваве обговорення в мережі. Багато користувачів впевнені, що Емінем вдягнув футболку з прапором та підтримав Україну.
"Футболочку зацініть. Я в ньому ніколи не сумнівалась. Обожнюю", — написала одна з користувачок соцмережі X.
Футболочку зацените! 🤌🇺🇦— Nali🇺🇦💛💙 (@nalibergmann) December 8, 2024
Я в нём никогда не сомневалась❤️
Обожаю😍😍😍😍 pic.twitter.com/tbomyFOPKX
Росіяни в коментарях почали плюватися жовчю, адже репера обожнюють в усьому світі.
Деякі користувачі спростували підозри про те, що Емінем вирішив підтримати Україну на третій рік війни. Вони стверджують, що репер вдягнув футболку із обкладинкою класичного альбому американського хіп-хоп дуету EPMD 1989 року Strictly Business, що дуже схожа кольорами на український прапор.
Нагадаємо, раніше донька Емінема розповіла кумедну історію про те, як приховувала вагітність від батька.
Також ми писали, що репер втратив найріднішу людину.
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