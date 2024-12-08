Емінем розпалив скандал в мережі — репер вдягнув футболку з українським прапором

Репер Емінем у футболці з українським прапором. Фото: скриншот з соцмережі Х

У мережі з'явилось відео виступу репера Емінема на відкритті Гран-Прі в Абу-Дабі. Репер начебто з'явися в футболці з українським прапором.

Відео було опубліковано в соцмережі X.

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Виступ популярного репера викликав жваве обговорення в мережі. Багато користувачів впевнені, що Емінем вдягнув футболку з прапором та підтримав Україну.

"Футболочку зацініть. Я в ньому ніколи не сумнівалась. Обожнюю", — написала одна з користувачок соцмережі X.

Футболочку зацените! 🤌🇺🇦

Я в нём никогда не сомневалась❤️

Обожаю😍😍😍😍 pic.twitter.com/tbomyFOPKX — Nali🇺🇦💛💙 (@nalibergmann) December 8, 2024

Росіяни в коментарях почали плюватися жовчю, адже репера обожнюють в усьому світі.

Деякі користувачі спростували підозри про те, що Емінем вирішив підтримати Україну на третій рік війни. Вони стверджують, що репер вдягнув футболку із обкладинкою класичного альбому американського хіп-хоп дуету EPMD 1989 року Strictly Business, що дуже схожа кольорами на український прапор.

Футболка Емінема. Фото: скриншот з соцмережі Х

Нагадаємо, раніше донька Емінема розповіла кумедну історію про те, як приховувала вагітність від батька.

Також ми писали, що репер втратив найріднішу людину.