Эминем разжег скандал в сети — рэппер надел футболку с украинским флагом

Сеть облетело видео с Эминемом в футболке с флагом Украины
В сети появилось видео выступления рэпера Эминема на открытии Гран-При в Абу-Даби. Рэпер вроде бы появился в футболке с украинским флагом.
Видео было опубликовано в соцсети X.
Выступление Эминема в ОАЭ
Выступление популярного рэпера вызвало оживленное обсуждение в сети. Многие пользователи уверены, что Эминем надел футболку с флагом и поддержал Украину.
"Футболочку зацените. Я в нем никогда не сомневалась. Обожаю", — написала одна из пользователей соцсети X.
Футболочку зацените! 🤌🇺🇦— Nali🇺🇦💛💙 (@nalibergmann) December 8, 2024
Я в нем никогда не сомневалась❤️
Обожаю😍😍😍😍 pic.twitter.com/tbomyFOPKX
Россияне в комментариях начали плеваться желчью, ведь рэпера обожают во всем мире.
Некоторые пользователи опровергли подозрения, что Эминем решил поддержать Украину на третий год войны. Они утверждают, что рэпер надел футболку с обложкой классического альбома американского хип-хоп дуэта EPMD 1989 года Strictly Business, очень похожую цветами на украинский флаг.
Напомним, ранее дочь Эминема рассказала забавную историю о том, как скрывала беременность от отца.
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