Эминем разжег скандал в сети — рэппер надел футболку с украинским флагом

Рэпер Эминем в футболке с украинским флагом. Фото: скриншот из соцсети Х

В сети появилось видео выступления рэпера Эминема на открытии Гран-При в Абу-Даби. Рэпер вроде бы появился в футболке с украинским флагом.

Видео было опубликовано в соцсети X.

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Выступление популярного рэпера вызвало оживленное обсуждение в сети. Многие пользователи уверены, что Эминем надел футболку с флагом и поддержал Украину.

"Футболочку зацените. Я в нем никогда не сомневалась. Обожаю", — написала одна из пользователей соцсети X.

Футболочку зацените! 🤌🇺🇦

Я в нем никогда не сомневалась❤️

Обожаю😍😍😍😍 pic.twitter.com/tbomyFOPKX — Nali🇺🇦💛💙 (@nalibergmann) December 8, 2024

Россияне в комментариях начали плеваться желчью, ведь рэпера обожают во всем мире.

Некоторые пользователи опровергли подозрения, что Эминем решил поддержать Украину на третий год войны. Они утверждают, что рэпер надел футболку с обложкой классического альбома американского хип-хоп дуэта EPMD 1989 года Strictly Business, очень похожую цветами на украинский флаг.

Футболка Эминема. Фото: скриншот из соцсети Х

Напомним, ранее дочь Эминема рассказала забавную историю о том, как скрывала беременность от отца.

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