Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сеть облетело видео с Эминемом в футболке с флагом Украины arrow

Сеть облетело видео с Эминемом в футболке с флагом Украины

8 декабря 2024 17:19
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Эминем разжег скандал в сети — рэппер надел футболку с украинским флагом
Рэпер Эминем в футболке с украинским флагом. Фото: скриншот из соцсети Х
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

В сети появилось видео выступления рэпера Эминема на открытии Гран-При в Абу-Даби. Рэпер вроде бы появился в футболке с украинским флагом.

Видео было опубликовано в соцсети X.

Читайте также:

Выступление Эминема в ОАЭ

Выступление популярного рэпера вызвало оживленное обсуждение в сети. Многие пользователи уверены, что Эминем надел футболку с флагом и поддержал Украину.

"Футболочку зацените. Я в нем никогда не сомневалась. Обожаю", — написала одна из пользователей соцсети X.

 

Россияне в комментариях начали плеваться желчью, ведь рэпера обожают во всем мире.

Некоторые пользователи опровергли подозрения, что Эминем решил поддержать Украину на третий год войны. Они утверждают, что рэпер надел футболку с обложкой классического альбома американского хип-хоп дуэта EPMD 1989 года Strictly Business, очень похожую цветами на украинский флаг.

Эминем скандал в сети
Футболка Эминема. Фото: скриншот из соцсети Х

Напомним, ранее дочь Эминема рассказала забавную историю о том, как скрывала беременность от отца.

Также мы писали, что рэпер потерял самого родного человека.

скандал соцсети Эминем зарубежные звезды флаг Украины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:08 В Укрэнерго сообщили график отключений на завтра

18:07 Оккупанты создают огневые позиции на набережной Евпатории

17:49 Кладбище техники РФ — что происходит в Курской области

17:45 В Сирии ограбили резиденцию бывшего диктатора Асада

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о серьезных морозах на завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:20 Трамп ответил, уменьшится ли военная поддержка Украины

17:17 За границу нужно выезжать сейчас — пробки на трассе Одесса-Рени

17:15 В Харькове раздался громкий взрыв — что известно

17:02 Касается всех — какие финансовые дела нужно закончить до 2025-го

16:47 В Николаеве в пожаре чуть не сгорело четверо детей

18:08 В Укрэнерго сообщили график отключений на завтра

18:07 Оккупанты создают огневые позиции на набережной Евпатории

17:49 Кладбище техники РФ — что происходит в Курской области

17:45 В Сирии ограбили резиденцию бывшего диктатора Асада

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о серьезных морозах на завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:20 Трамп ответил, уменьшится ли военная поддержка Украины

17:17 За границу нужно выезжать сейчас — пробки на трассе Одесса-Рени

17:15 В Харькове раздался громкий взрыв — что известно

17:02 Касается всех — какие финансовые дела нужно закончить до 2025-го

16:47 В Николаеве в пожаре чуть не сгорело четверо детей

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника