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Померла мама Емінема — що відомо про їхні непрості стосунки

4 грудня 2024 12:54
Марія Покровська - Редактор
Мати Емінема Дебора Нельсон померла — що відомо
Емінем. Фото: instagram.com/eminem
Марія Покровська - Редактор

Пішла з життя мати американського репера Емінема, Дебора (Деббі) Нельсон. Тривалий час жінка боролася із онкологією.

Трагічну звістку повідомило видання TMZ.

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Як повідомили інсайдери, причиною смерті жінки стали ускладнення на тлі рака легень. Мати репера пішла з життя у 69 років у Сент-Джозефе, штат Міссурі.

Представники Емінема підтвердили сумну звістку, однак сам репер поки що не висловлювався щодо втрати близької люди.

Як відомо, між виконавцем та його мамою були напружені стосунки.  Ще на початку своєї кар'єри Емінем звинувачував мати, яка народила його у 17 років, у зневажливому та жорстокому ставленні. Окрім того, музикант заявив, що Деббі вживає наркотики.

Негатив від складних стосунків із близькою людиною Емінем "виливав" у свою творчість. Так, у пісні Kill You репер написав рядки: "Моя мама говорила мені такі божевільні речі... Я зрозумів, що це вона божевільна".

Також артист різко висловився про жінку в треках Cleaning Out My Closet та My Mom.

Наприкінці 90-х Деббі не витримала та подала позов до суду, в якому звинуватила сина у наклепі та вимагала 10 млн доларів за моральну шкоду. Пізніше жінка заявила, що на це крок її підштовхнув адвокат. Зрештою справа вирішилася у досудовому порядку і Нельсон отримала компенсацію від сина у розмірі 25 тисяч доларів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Згодом, виконавець все ж таки перепросив у матері за свої різкі висловлювання. 2013 року Емінем випустив трек Headlights, в якому звернувся до рідної людини зі вибаченнями. Після цього стосунки матері та сина стали краще.

Раніше донька покійного Назарія Яремчука у день народження батька згадала, яким він був у молодості.

Також нещодавно відомого американського музиканта знайшли мертвим у власному будинку.

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