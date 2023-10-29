Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Метью Перрі — останні фото, які зробили папараці незадовго до смерті актора arrow

Метью Перрі — останні фото, які зробили папараці незадовго до смерті актора

29 жовтня 2023 07:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Метью Перрі — останні фото, які зробили папараці незадовго до смерті актора
Американський актор Метью Перрі незадовго до смерті. Фото: TMZ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Смерть американського актора Метью Перрі шокувала Голлівуд і мільйони шанувальників по всьому світу. Життя 54-річної зірки серіалу "Друзі" тільки-но почалось налагоджуватися. Він поборов залежності і став ретельно ставитися до свого здоров’я. Втім, Метью помер, попередньо, від зупинки серця у джакузі, в якому й втопився. 

Папараці показали останні фотографії актора, які були зроблені незадовго до смерті, повідомляє видання TMZ.

Читайте також:

Останні фото Метью Перрі

Рівно за тиждень до своєї смерті, 21 жовтня, Меттью Перрі побачили на прогулянці з другом у Каліфорнії. Це стало останньою публічною появою актора, яку зняли фотографи. Зірка "Друзів" виходив з популярного закладу, де готують гамбургери, сендвічі та пироги на заході Лос-Анджелеса. 

Метью Перрі
Метью Перрі з другом незадовго до смерті. Фото: TMZ
Метью Перрі
Останні фото Метью Перрі від папараці. Фото: TMZ

До цього актора бачили аж 3 жовтня, коли він виходив із тренування в Лос-Анджелесі. Щодо соцмереж, то свій останній пост Перрі зробив п’ять днів тому. На знімку він позує у джакузі. Скоріше за все, саме в тому, а якому й потонув.  

Шанувальники вважають цю публікацію передбаченням смерті від актора. Її він підписав:  "О, така тепла вода кружляє навколо. Вам добре?".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)

Нагадаємо, раніше ми писали, що  у боях за Україну загинув учасник гурту "Серцевий напад" Михайло Балахтар. Також ми розповідали, що в Ірані померла 16-річна дівчина, на яку напала поліція через неправильне носіння хіджабу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі