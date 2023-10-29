Метью Перрі — останні фото, які зробили папараці незадовго до смерті актора
Смерть американського актора Метью Перрі шокувала Голлівуд і мільйони шанувальників по всьому світу. Життя 54-річної зірки серіалу "Друзі" тільки-но почалось налагоджуватися. Він поборов залежності і став ретельно ставитися до свого здоров’я. Втім, Метью помер, попередньо, від зупинки серця у джакузі, в якому й втопився.
Папараці показали останні фотографії актора, які були зроблені незадовго до смерті, повідомляє видання TMZ.
Останні фото Метью Перрі
Рівно за тиждень до своєї смерті, 21 жовтня, Меттью Перрі побачили на прогулянці з другом у Каліфорнії. Це стало останньою публічною появою актора, яку зняли фотографи. Зірка "Друзів" виходив з популярного закладу, де готують гамбургери, сендвічі та пироги на заході Лос-Анджелеса.
До цього актора бачили аж 3 жовтня, коли він виходив із тренування в Лос-Анджелесі. Щодо соцмереж, то свій останній пост Перрі зробив п’ять днів тому. На знімку він позує у джакузі. Скоріше за все, саме в тому, а якому й потонув.
Шанувальники вважають цю публікацію передбаченням смерті від актора. Її він підписав: "О, така тепла вода кружляє навколо. Вам добре?".
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