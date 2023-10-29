Метью Перрі — останні фото, які зробили папараці незадовго до смерті актора

Американський актор Метью Перрі незадовго до смерті. Фото: TMZ

Смерть американського актора Метью Перрі шокувала Голлівуд і мільйони шанувальників по всьому світу. Життя 54-річної зірки серіалу "Друзі" тільки-но почалось налагоджуватися. Він поборов залежності і став ретельно ставитися до свого здоров’я. Втім, Метью помер, попередньо, від зупинки серця у джакузі, в якому й втопився.

Папараці показали останні фотографії актора, які були зроблені незадовго до смерті, повідомляє видання TMZ.

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Останні фото Метью Перрі

Рівно за тиждень до своєї смерті, 21 жовтня, Меттью Перрі побачили на прогулянці з другом у Каліфорнії. Це стало останньою публічною появою актора, яку зняли фотографи. Зірка "Друзів" виходив з популярного закладу, де готують гамбургери, сендвічі та пироги на заході Лос-Анджелеса.

Метью Перрі з другом незадовго до смерті. Фото: TMZ

Останні фото Метью Перрі від папараці. Фото: TMZ

До цього актора бачили аж 3 жовтня, коли він виходив із тренування в Лос-Анджелесі. Щодо соцмереж, то свій останній пост Перрі зробив п’ять днів тому. На знімку він позує у джакузі. Скоріше за все, саме в тому, а якому й потонув.

Шанувальники вважають цю публікацію передбаченням смерті від актора. Її він підписав: "О, така тепла вода кружляє навколо. Вам добре?".

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