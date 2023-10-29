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Помер зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі, — TMZ

29 жовтня 2023 04:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Помер зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі, — TMZ
Кінозірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Фото: flipboard
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Американський актор Меттью Перрі помер у віці 54 років у власному будинку в районі Лос-Анджелеса, що в США. Ймовірно причиною смерті є утоплення.

Про це повідомляє TMZ

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Помер актор Меттью Перрі

Зазначається, що поліція знайшла актора у власному будинку. Ймовірно він потонув у джакузі.

За даними видання, спершу до Меттью Перрі приїжджала швидка, оскільки їх повідомили про зупинку серця в чоловіка. Також на місці смерті не було виявлено наркотичних речовин. Поліція відкидає теорію щодо ймовірного злочину.

Поліція біля будинку Метью Перрі
Поліція біля будинку Метью Перрі. Фото: 
Backgrid

Пізніше видання повідомило, що перед смертю актор займався спортом — він повернувся додому з двогодинного тренування піклболом, що передбачає поєднання елементів бадмінтону, тенісу та настільного тенісу.

Поліція біля будинку Метью Перрі
Поліція біля будинку Метью Перрі. Фото: 
Backgrid

Меттью Перрі відправив свого помічника у справах, а коли той повернувся, то актор уже не відповідав і асистент зателефонував 911. Наразі триває розслідування смерті кінозірки.

Що відомо про Меттью Перрі

Меттью Перрі відомий своєю роллю Чендлера Бінга у популярному американському серіалі "Друзі" (1994–2004). Крім того, він знявся в таких фільмах, як "Дурні завжди поспішають" (1997), а також в обох частинах "Дев'ять ярдів" (2000 і 2004).

Актори серіалу "Друзі"
Актори серіалу "Друзі". Фото: popaxiom.com

2022 року Перрі видав мемуари "Друзі, коханки і велика халепа", що стали бестселером.

Актор ніколи не був одружений. Він час від часу перебував у відносинах і навіть якось заручився з літературною менеджеркою Моллі Гурвіц, однак через рік пара розірвала стосунки.

Нагадаємо, що американський актор Берт Янг, якого було номіновано на премію Оскар за роль у фільмі "Роккі", помер 8 жовтня у Лос-Анджелесі. Йому було 83.

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