Мэттью Перри — последние фото, которые сделали папарацци незадолго до смерти актера

Американский актер Мэттью Перри незадолго до смерти. Фото: TMZ

Смерть американского актера Мэтью Перри шокировала Голливуд и миллионы поклонников по всему миру. Жизнь 54-летней звезды сериала "Друзья" только началась налаживаться. Он преодолел зависимости и стал тщательно относиться к своему здоровью. Впрочем, Мэтью умер, предварительно, от остановки сердца в джакузи, в котором и утонул.

Папарацци показали последние фотографии актера, сделанные незадолго до смерти, сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Последние фото Мэтью Перри

Ровно за неделю до своей смерти, 21 октября, Мэттью Перри увидели на прогулке с другом в Калифорнии. Это стало последним публичным появлением актера, снятого фотографами. Звезда "Друзей" выходил из популярного заведения, где готовят гамбургеры, сэндвичи и пироги на западе Лос-Анджелеса.

Мэттью Перри с другом незадолго до смерти. Фото: TMZ

Последние фото Мэттью Перри от папарацци. Фото: TMZ

До этого актера видели 3 октября, когда он выходил из тренировки в Лос-Анджелесе. Что касается соцсетей, то свой последний пост Перри сделал пять дней назад. На снимке он позирует в джакузи. Скорее всего, именно в том, в котором и утонул.

Поклонники считают эту публикацию предсказанием смерти от актера. Ее он подписал: "О, такая теплая вода кружит вокруг. Вам хорошо?".

Напомним, ранее мы писали, что в боях за Украину погиб участник группы "Серцевий напад" Михаил Балахтар. Также мы рассказывали, что в Иране умерла 16-летняя девушка, на которую напала полиция из-за неправильного ношения хиджаба.