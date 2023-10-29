Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мэттью Перри — последние фото, которые сделали папарацци незадолго до смерти актера arrow

Мэттью Перри — последние фото, которые сделали папарацци незадолго до смерти актера

29 октября 2023 07:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мэттью Перри — последние фото, которые сделали папарацци незадолго до смерти актера
Американский актер Мэттью Перри незадолго до смерти. Фото: TMZ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Смерть американского актера Мэтью Перри шокировала Голливуд и миллионы поклонников по всему миру. Жизнь 54-летней звезды сериала "Друзья" только началась налаживаться. Он преодолел зависимости и стал тщательно относиться к своему здоровью. Впрочем, Мэтью умер, предварительно, от остановки сердца в джакузи, в котором и утонул.

Папарацци показали последние фотографии актера, сделанные незадолго до смерти, сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Последние фото Мэтью Перри

Ровно за неделю до своей смерти, 21 октября, Мэттью Перри увидели на прогулке с другом в Калифорнии. Это стало последним публичным появлением актера, снятого фотографами. Звезда "Друзей" выходил из популярного заведения, где готовят гамбургеры, сэндвичи и пироги на западе Лос-Анджелеса.

Мэтью Перри
Мэттью Перри с другом незадолго до смерти. Фото: TMZ
Мэтью Перри
Последние фото Мэттью Перри от папарацци. Фото: TMZ

До этого актера видели 3 октября, когда он выходил из тренировки в Лос-Анджелесе. Что касается соцсетей, то свой последний пост Перри сделал пять дней назад. На снимке он позирует в джакузи. Скорее всего, именно в том, в котором и утонул.

Поклонники считают эту публикацию предсказанием смерти от актера. Ее он подписал: "О, такая теплая вода кружит вокруг. Вам хорошо?".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

Напомним, ранее мы писали, что в боях за Украину погиб участник группы "Серцевий напад" Михаил Балахтар. Также мы рассказывали, что в Иране умерла 16-летняя девушка, на которую напала полиция из-за неправильного ношения хиджаба.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме