Даша Квіткова прокоментувала стосунки з Нікітою Добриніним після розставання

Шоумен Нікіта Добринін та блогерка Даша Квіткова. Фото: VIKTORIIA FILIPENKO

У минулому місяці, єдині учасники українського шоу "Холостяк", які не тільки одружилися, але й народили дитину, шоумен Нікіта Добринін та блогерка Даша Квіткова приголомшили новиною про своє розставання. Зіркова парочка живе окремо. Шанувальники поставили запитання Даші, які в неї зараз стосунки з Нікітою.

Квіткова дала відповідь у своїх Instastories.

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Блогерка зазначила, що вона з Нікітою нікуди не ходить разом, але намагається зберегти теплі взаємини заради півторарічного сина Лева.

"Ми в нормальних, людських, батьківських взаєминах. Ми обидва переживаємо за нашого сина, за ситуацію в країні. Ми телефонуємо один одному, спілкуємося з приводу нашого сина. Микита може приїхати додому, коли хоче, побачити дитину, коли я є. Ми нормально розмовляємо, але нікуди не ходимо разом", — розповіла Квіткова.

Також вона зазначила, що зараз їй комфортно перебувати на самоті. І про нові стосунки вона точно не думає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Нікіта Добринін підтримав перенесення святкування Міжнародного жіночого дня на іншу дату. Також ми розповідали, що Даша Квіткова ніколи не рекламуватиме.