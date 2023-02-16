Даша Квиткова прокомментировала отношения с Никитой Добрыниным после расставания

Шоумен Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова. Фото: VIKTORIIA FILIPENKO

В прошлом месяце единственные участники украинского шоу "Холостяк", которые не только поженились, но и родили ребенка, шоумен Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова ошеломили новостью о своем расставании. Звездная парочка живут отдельно. Поклонники задали вопрос Даше, какие у нее сейчас отношения с Никитой.

Квиткова дала ответ в своих Instastories.

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Блогер отметила, что она с Никитой никуда не ходит вместе, но пытается сохранить теплые отношения ради полуторагодовалого сына Льва.

"Мы в нормальных, человеческих, родительских взаимоотношениях. Мы оба переживаем за нашего сына, за ситуацию в стране. Мы звоним по телефону друг другу, общаемся по поводу нашего сына. Никита может приехать домой, когда хочет, увидеть ребенка, когда я есть. Мы нормально разговариваем, но никуда не ходим вместе", — рассказала Квиткова.

Также она отметила, что сейчас ей комфортно находиться в одиночестве. И о новых отношениях она точно не думает.

Напомним, ранее мы писали, что Никита Добрынин поддержал перенос празднования Международного женского дня на другую дату. Также мы рассказывали, что Даша Квиткова никогда не будет рекламировать.