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Ми вчили її ходити — зведена сестра Меган Маркл розповіла, як допомагала її виховувати

10 листопада 2023 17:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ми вчили її ходити — зведена сестра Меган Маркл розповіла, як допомагала її виховувати
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зведена сестра Меган Маркл Саманта подала позов про наклеп. Все через те, що в скандальному інтерв'ю Опре Вінфрі в 2021 році Меган заявила, що не спілкувалася з Самантою та її братом Томасом. Під час свізиту до суду Саманта дала декілька коментарів журналістам.

Про це пише The US Sun.

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Справу про наклеп було порушено в березні 2022 року і припинено в березні цього року після того, як суддя встановив, що Меган просто висловлювала "думку про своє дитинство і стосунки зі зведеним братом і сестрою". Наразі Саманта Маркл знову намагається передати справу до суду.

Саманта Маркл поділилася, що "з оптимізмом" дивиться на перспективи судового розгляду, і заявила, що вона "надто сильна", щоб дозволити коментарям Меган на неї вплинути, але сподівається, що її знаменита сестра колись "змириться з правдою".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Мій брат Томас Маркл — молодший і я ясно розуміли, що ми були невід'ємною частиною її життя до 12 років. Ми вчили її ходити...ми водили її до школи, ходили з нею до ставку з качками ми були нормальними братом та сестрою. Але ніхто ніколи не чув, щоб я говорила, що виростила її. Її виростили мій батько та мама Меган Дорія", — говорить Саманта.

За словами Саманти, у своїх інтерв'ю Меган мала на увазі, що та "самозванка" та "шарлатанка". Тепер жінка вимагає відшкодування збитків на суму понад 75 тисяч доларів: за її словами, висловлювання Меган призвели до падіння продажів її книги "Щоденник сестри принцеси Пуші" і завдали їй професійної та соціальної шкоди.

У своїй книзі Саманта згадує, як Меган стала знаменитою після успіху серіалу "Форс-мажори", як вона одружилася зі своїм першим чоловіком, продюсером Тревором Енгельсоном, і незабаром з ним розлучилася і багато іншого. Також Саманта не раз розповідала про непрості стосунки зі зведеною сестрою у численних інтерв'ю.

Вона заявила, що їй "прийде змиритися" з коментарями Меган, але вона сподівається, що її сестра "колись зможе прийняти правду і кращу частину себе".

Адвокат Меган, заявив, що справа Саманти не базується на вагомих підставах, і зазначив, що жодна із заяв Меган не є наклепницькою.

Саманта Маркл та її брат Томас є дітьми отця Меган Маркл від попередніх відносин, які були до його шлюбу з Дорією Рагланд.

Нагадаємо, у мережі обрали найстильнішу зіркову пару.

Раніше Меган Маркл оголила плечі на офіційному заході в Нью-Йорку.

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