Ми вчили її ходити — зведена сестра Меган Маркл розповіла, як допомагала її виховувати
Зведена сестра Меган Маркл Саманта подала позов про наклеп. Все через те, що в скандальному інтерв'ю Опре Вінфрі в 2021 році Меган заявила, що не спілкувалася з Самантою та її братом Томасом. Під час свізиту до суду Саманта дала декілька коментарів журналістам.
Про це пише The US Sun.
Зведена сестра Меган Маркл знову прийшла до суду
Справу про наклеп було порушено в березні 2022 року і припинено в березні цього року після того, як суддя встановив, що Меган просто висловлювала "думку про своє дитинство і стосунки зі зведеним братом і сестрою". Наразі Саманта Маркл знову намагається передати справу до суду.
Саманта Маркл поділилася, що "з оптимізмом" дивиться на перспективи судового розгляду, і заявила, що вона "надто сильна", щоб дозволити коментарям Меган на неї вплинути, але сподівається, що її знаменита сестра колись "змириться з правдою".
"Мій брат Томас Маркл — молодший і я ясно розуміли, що ми були невід'ємною частиною її життя до 12 років. Ми вчили її ходити...ми водили її до школи, ходили з нею до ставку з качками — ми були нормальними братом та сестрою. Але ніхто ніколи не чув, щоб я говорила, що виростила її. Її виростили мій батько та мама Меган Дорія", — говорить Саманта.
За словами Саманти, у своїх інтерв'ю Меган мала на увазі, що та "самозванка" та "шарлатанка". Тепер жінка вимагає відшкодування збитків на суму понад 75 тисяч доларів: за її словами, висловлювання Меган призвели до падіння продажів її книги "Щоденник сестри принцеси Пуші" і завдали їй професійної та соціальної шкоди.
У своїй книзі Саманта згадує, як Меган стала знаменитою після успіху серіалу "Форс-мажори", як вона одружилася зі своїм першим чоловіком, продюсером Тревором Енгельсоном, і незабаром з ним розлучилася і багато іншого. Також Саманта не раз розповідала про непрості стосунки зі зведеною сестрою у численних інтерв'ю.
Вона заявила, що їй "прийде змиритися" з коментарями Меган, але вона сподівається, що її сестра "колись зможе прийняти правду і кращу частину себе".
Адвокат Меган, заявив, що справа Саманти не базується на вагомих підставах, і зазначив, що жодна із заяв Меган не є наклепницькою.
Саманта Маркл та її брат Томас є дітьми отця Меган Маркл від попередніх відносин, які були до його шлюбу з Дорією Рагланд.
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