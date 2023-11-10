Мы учили ее ходить — сводная сестра Меган Маркл рассказала, как помогала ее воспитывать

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Сводная сестра Меган Маркл Саманта подала иск о клевете. Все потому, что в скандальном интервью Опре Уинфри в 2021 году Меган заявила, что не общалась с Самантой и ее братом Томасом. Во время свизита в суд Саманта дала несколько комментариев журналистам.

Об этом пишет The US Sun.

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Дело о клевете было возбуждено в марте 2022 года и прекращено в марте этого года после того, как судья установил, что Меган просто выражала "мнение о своем детстве и отношениях со сводным братом и сестрой". Саманта Маркл снова пытается передать дело в суд.

Саманта Маркл поделилась, что "с оптимизмом" смотрит на перспективы судебного разбирательства, и заявила, что она "слишком сильна", чтобы позволить комментариям Меган на нее повлиять, но надеется, что ее знаменитая сестра когда-то "смирится с правдой".

"Мой брат Томас Маркл-младший и я ясно понимали, что мы были неотъемлемой частью ее жизни до 12 лет. Мы учили ее ходить...мы водили ее в школу, ходили с ней на пруд с утками — мы были нормальным братом и сестро , но никто никогда не слышал, чтобы я говорила, что вырастила ее. Ее вырастили мой отец и мама Меган Дория", — говорит Саманта.

По словам Саманты, в своих интервью Меган имела в виду, что та "самозванка" и "шарлатанка". Теперь женщина требует возмещения ущерба на сумму более 75 тысяч долларов: по ее словам, высказывания Меган привели к падению продаж ее книги "Дневник сестры принцессы Пуши" и нанесли ей профессиональный и социальный ущерб.

В своей книге Саманта вспоминает, как Меган стала знаменитой после успеха сериала "Форс-мажоры", как она вышла замуж за своего первого мужа, продюсера Тревора Энгельсона, и вскоре с ним рассталась, и многое другое. Также Саманта не раз рассказывала о непростых отношениях со сводной сестрой в многочисленных интервью.

Она заявила, что ей "придется смириться" с комментариями Меган, но она надеется, что ее сестра "когда сможет принять правду и лучшую часть себя".

Адвокат Меган, заявил, что дело Саманты не базируется на веских основаниях, и отметил, что ни одно из заявлений Меган не является клеветническим.

Саманта Маркл и его брат Томас являются детьми отца Меган Маркл от предыдущих отношений, которые были до его брака с Дорией Рагланд.

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