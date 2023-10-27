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Меган проти Кейт: у мережі обрали найстильнішу зіркову пару

27 жовтня 2023 14:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган проти Кейт: у мережі обрали найстильнішу зіркову пару
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У мережі склали рейтинг найстильніших зіркових пар. Очолили його принц та принцеса Уельські. До списку також увійшли Хейлі та Джастін Бібер, Девід та Вікторія Бекхем, принц Гаррі та Меган Маркл, а також Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі.

Про це пише Daily Mail.

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Компанія Karen Millen вивчила понад 5 мільйонів постів у соціальних мережах, де було використано хештеги на модну тематику, а також запити до Google. За результатами дослідження принц і принцеса Уельські набрали 10 балів із десяти можливих, а інтерес до стилю подружжя виявився на 94% вищим, ніж у будь-якої іншої пари у світі.
Найстильнішою жінкою бренд названо герцогиню Сассекську Меган Маркл.

 

Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters
Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters

 

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Девід і Вікторія Бекхем. Фото: Reuters
Девід і Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

Раніше Букінгемський палац прибрав титул Його Королівської Високості принца Гаррі з веб-сайту королівської родини. Тепер у молодшого сина принцеси Діани залишився титул герцога Сассекського.

Палац заявив, що Гаррі та Меган Маркл можуть зберегти свої титули Його Королівської Високості, але їм не буде дозволено користуватися ними після того, як вони підуть у відставку як члени королівської сім’ї.

Попри це, на королівському веб-сайті помилково називали Гаррі Його Королівською Високістю протягом останніх трьох років.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

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