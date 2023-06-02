Міла Куніс показала, як зараз виглядає її чоловік Ештон Кутчер – рідкісні кадри

Американська акторка з українським коренем Міла Куніс з чоловіком Ештоном Кутчером на матчі НБА в США. Фото: Pinterest

Відома американська акторка з українським корінням Міла Куніс відправилася на відпочинок зі своїм чоловіком, актором Ештоном Кутчером, та двома дітьми. В мережі показали фотографії, де можна побачити, що відомий актор виглядає дуже втомленим.

Відповідні кадри розмістили на каналі "Hollywood Pipeline" в YouTube.

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Акторка Міла Куніс з дітьми та чоловіком Ештоном Кутчером на відпочинку в США. Фото: Hollywood pipeline

Під час свого відпочинку сім’я Міли Куніс відправилася на Садовий ринок, щоб перекусити та випити пива. Публіка зазначила, що чоловікові акторки терміново потрібно відпочити після відпустки через те, що він виглядає дуже втомленим.

Особливу увагу люди звернули на момент, коли Ештон Кутчер чекав на свою дружину з магазину. Чоловік присів за столик, тримаючи обома руками свою голову, та показав людям свою втомленість.

При цьому, сама Міла Куніс виглядала досить гарно, одягнувши джинси, кросівки та кофту з довгими рукавами. На голові акторка зробила хвіст, а на очі одягла сонцезахисні окуляри. У такому одязі американська телезірка з українським коренем виглядала досить просто.

Акторка Міла Куніс з чоловіком Ештоном Кутчером на прогулянці в США. Фото: Hollywood pipeline

Поруч з Мілою Куніс бігала десятирічна донька на ім’я Уайєтт та син Димитрій, якому шість років.

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