Міла Куніс з чоловіком, Він Дізель та Агілера: хто зі знаменитостей відвідав Breakthrough Pride
У Музеї кіно Академії кінематографічних мистецтв та наук у Лос-Анджелесі (США) пройшла щорічна церемонія вручення премії Breakthrough Prize. На ній вшановують молодих вчених. На світській захід завітало чимало знаменитостей.
Новини.LIVE покаже зіркові образи зірок.
Крістіна Агілера
Міла Куніс та Ештон Кутчер
Він Дізель
Міранда Керр
Денні Де Віто
Крістен Белл
Лілі Коллінз
Кріс Пайн
Нагадаємо, раніше ми писали, що розлучена голлівудська акторка Різ Візерспун та її подруга Дженніфер Гарнер з'явились на зірковій прем'єрі нового серіалу. Також ми розповідали, що вперше за 18 місяців папараці зняли голлівудського актора Джека Ніколсона, який сильно хворіє.