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Міла Куніс з чоловіком, Він Дізель та Агілера: хто зі знаменитостей відвідав Breakthrough Pride

16 квітня 2023 14:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Міла Куніс з чоловіком, Він Дізель та Агілера: хто зі знаменитостей відвідав Breakthrough Pride
Голлівудські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Музеї кіно Академії кінематографічних мистецтв та наук у Лос-Анджелесі (США) пройшла щорічна церемонія вручення премії Breakthrough Prize. На ній вшановують молодих вчених. На світській захід завітало чимало знаменитостей. 

Новини.LIVE покаже зіркові образи зірок.

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Крістіна Агілера

Американська співачка Крістіна Агілера на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Американська співачка Крістіна Агілера з цивільним чоловіком Меттью Ратлером на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Міла Куніс та Ештон Кутчер

Голлівудські актори Міла Куніс та Ештон Кутчер на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Голлівудська акторка Міла Куніс на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Він Дізель

Американський актор Він Дізель на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Американський актор Він Дізель на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Міранда Керр

Австралійська модель Міранда Керр на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Австралійська модель Міранда Керр на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Денні Де Віто

Американський актор Денні Де Віто на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Крістен Белл

Американська акторка Крістен Белл на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Американська акторка Крістен Белл на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Лілі Коллінз

Акторка Лілі Коллінз з бойфрендом Чарлі Макдавеллом на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Акторка Лілі Коллінз на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Кріс Пайн

Американський актор Кріс Пайн на премії Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Нагадаємо, раніше ми писали, що розлучена голлівудська акторка Різ Візерспун та її подруга Дженніфер Гарнер з'явились на зірковій прем'єрі нового серіалу. Також ми розповідали, що вперше за 18 місяців папараці зняли голлівудського актора Джека Ніколсона, який сильно хворіє.

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