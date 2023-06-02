Мила Кунис показала, как сейчас выглядит ее муж Эштон Кутчер – редкие кадры

Американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис с мужем Эштоном Кутчером на матче НБА в США. Фото: Pinterest

Известная американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис отправилась на отдых со своим мужем, актером Эштоном Кутчером, и двумя детьми. В сети показали фотографии, где можно увидеть, что известный актер выглядит очень уставшим.

Соответствующие кадры разместили на канале "Hollywood Pipeline" в YouTube.

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Актриса Мила Кунис с детьми и мужем Эштоном Кутчером на отдыхе в США. Фото: Hollywood pipeline

Во время своего отдыха семья Милы Кунис отправилась на Садовый рынок, чтобы перекусить и выпить пива. Публика отметила, что мужу актрисы срочно нужно отдохнуть после отпуска из–за того, что он выглядит очень уставшим.

Особое внимание люди обратили на момент, когда Эштон Кутчер ждал свою жену из магазина. Человек присел за столик, держа обеими руками свою голову, и показал людям свою усталость.

При этом, сама Мила Кунис выглядела довольно красиво, надев джинсы, кроссовки и кофту с длинными рукавами. На голове актриса сделала хвост, а на глаза надела солнцезащитные очки. В такой одежде американская телезвезда с украинскими корнями выглядела довольно просто.

Актриса Мила Кунис с мужем Эштоном Кутчером на прогулке в США. Фото: Hollywood pipeline

Рядом с Милой Кунис бегала десятилетняя дочь по имени Уайетт и сын Димитрий, которому шесть лет.

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