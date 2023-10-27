Мільярдерку Кайлі Дженнер звинуватили у плагіаті її дебютної колекції одягу
Кайлі Дженнер звинувачують у копіюванні ідей дизайнера Бетсі Джонсон у її новій лінії одягу Khy. 26-річна зірка реаліті-шоу здивувала шанувальників у вівторок, оголосивши, що вона розширює свою імперію за допомогою "доступної" лінії одягу.
Про це пише Daily Mail.
Новий бізнес Кайлі Дженнер
У мережі розкритикували Дженнер за схожість її колекції одягу в виробами дизайнерки Бетсі Джонсон. Сама модельєрка написала, що намагалася сконтактуватися з Дженнер щодо цього.
Дженнер співпрацювала із засновниками незалежного бренду Namilia Нан Лі та Емілією Пфол для першої колекції Khy.
Дженнер стала обличчям свого бренду і знялася для реклами в плащі зі штучної шкіри за 198 доларів США.
"У творчості я маю таке чітке бачення того, який я хочу мати вигляд, що я хочу робити і що я хочу носити. Насправді ніхто не говорить мені, що робити", — коментує Кайлі колекцію.
Ще одна скарга полягала в тому, що Кайлі намагалася наслідувати інші модні бренди знаменитостей, зокрема мінімалістичний стиль The Row, який у 2006 році заснували Мері-Кейт і Ешлі Олсен.
Інші припускали, що Кайлі намагалася випередити Софію Річі у випуску власної модної лінії.
Кілька користувачів публікують скриншоти та посилання на чорні рукавички на Amazon, які були практично ідентичними Кайлі.
Ціна виробів з колекції зірки коливатиметься від 48 до 198 доларів.
Нагадаємо, Неймар у компанії зіркових спортсменів приміряв білизну від Кім Кардаш'ян.
Раніше зірка культового серіалу приміряла білизну від Кім Кардаш’ян.
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