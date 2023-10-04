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Зірка культового серіалу приміряла білизну від Кім Кардаш’ян

4 жовтня 2023 10:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірка культового серіалу приміряла білизну від Кім Кардаш’ян
Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зіркові красуні Кім Кеттролл та Неллі Фуртадо знялися в рекламі білизняного бренду Кім Кардаш'ян Skims. Рекламна кампанія отримала назву Best of Skims.

Про це пише Daily Mail.

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Зірки обрали вбранні, в якому позували фотографу та відомій художниці Ванессі Бікрофт. Акторка серіалу "Секс у місті" Кім Кетролл приміряла одразу кілька образів. Знаменитість позувала у моделючій білизні чорного та тілесного кольорів.

 

Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Акторка Кім Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

"Вона чудово сидить, я почуваюся впевнено щоразу, коли ношу його", — сказала Кім Кеттролл.

Для бренду Skims раніше знімалися й інші зірки 1990-х років: наприклад, актриса Брук Шілдс, супермоделі Хайді Клум та Тайра Бенкс, Кармен Електра та Дженні Маккарті.

Розпочати бізнес Кім змусила проблема з вибором білизни. Зірка не могла підібрати спіднє під тон своєї оливкової шкіри.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SKIMS (@skims)

"Я зазвичай просто фарбувала свою коригуючу білизну чаєм та кавою у ванній", — говорить Кім Кардаш’ян, яка використала тривалий час цей неідеальний метод.

Особливо важко було, коли доводилось виходити на червону доріжку у мокрому спідньому. Також зірка заліплювала клейкою стрічкою шви на Spanx, щоб вони не "підстрибували" під сукнею.

Сьогодні білизна бренду Кім Кардаш’ян виконана у 10 кольорах для різних тонів шкіри та форм фігури.

Раніше Дженніфер Лопес вразила появою у сміливій сукні.

Нагадаємо, дружина Джастіна Бібера підкреслила модельні форми корсетом Victoria's Secret.

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