Миллиардершу Кайли Дженнер обвинили в плагиате ее дебютной коллекции одежды

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайли Дженнер обвиняют в копировании идей дизайнера Бетси Джонсон в ее новой линии одежды Khy. 26-летняя звезда реалити-шоу удивила поклонников во вторник, объявив, что она расширяет свою империю с помощью "доступной" линии одежды.

Об этом пишет Daily Mail.

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В сети раскритиковали Дженнер за сходство ее коллекции одежды с изделиями дизайнера Бетси Джонсон. Сама модельер написала, что пыталась сконтактировать с Дженнер на этот счет.

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Дженнер сотрудничала с основателями независимого бренда Namilia Нан Ли и Эмилией Пфол для первой коллекции Khy.

Дженнер стала лицом своего бренда и снялась для рекламы в плаще из искусственной кожи за 198 долларов США.

"В творчестве у меня такое четкое видение того, как я хочу выглядеть, что я хочу делать и что я хочу носить. На самом деле никто не говорит мне, что делать", — комментирует Кайли коллекцию.

Еще одна жалоба заключалась в том, что Кайли пыталась подражать другим модным брендам знаменитостей, в частности минималистичному стилю The Row, который в 2006 году основали Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Остальные предполагали, что Кайли пыталась опередить Софию Ричи в выпуске собственной модной линии.

Несколько пользователей публикуют скриншоты и ссылки на черные перчатки на Amazon, практически идентичные Кайли.

Цена изделий из коллекции звезды будет колебаться от 48 до 198 долларов.

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