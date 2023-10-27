Миллиардершу Кайли Дженнер обвинили в плагиате ее дебютной коллекции одежды
Кайли Дженнер обвиняют в копировании идей дизайнера Бетси Джонсон в ее новой линии одежды Khy. 26-летняя звезда реалити-шоу удивила поклонников во вторник, объявив, что она расширяет свою империю с помощью "доступной" линии одежды.
Об этом пишет Daily Mail.
Новый бизнес Кайли Дженнер
В сети раскритиковали Дженнер за сходство ее коллекции одежды с изделиями дизайнера Бетси Джонсон. Сама модельер написала, что пыталась сконтактировать с Дженнер на этот счет.
Дженнер сотрудничала с основателями независимого бренда Namilia Нан Ли и Эмилией Пфол для первой коллекции Khy.
Дженнер стала лицом своего бренда и снялась для рекламы в плаще из искусственной кожи за 198 долларов США.
"В творчестве у меня такое четкое видение того, как я хочу выглядеть, что я хочу делать и что я хочу носить. На самом деле никто не говорит мне, что делать", — комментирует Кайли коллекцию.
Еще одна жалоба заключалась в том, что Кайли пыталась подражать другим модным брендам знаменитостей, в частности минималистичному стилю The Row, который в 2006 году основали Мэри-Кейт и Эшли Олсен.
Остальные предполагали, что Кайли пыталась опередить Софию Ричи в выпуске собственной модной линии.
Несколько пользователей публикуют скриншоты и ссылки на черные перчатки на Amazon, практически идентичные Кайли.
Цена изделий из коллекции звезды будет колебаться от 48 до 198 долларов.
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