Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Миллиардершу Кайли Дженнер обвинили в плагиате ее дебютной коллекции одежды arrow

Миллиардершу Кайли Дженнер обвинили в плагиате ее дебютной коллекции одежды

27 октября 2023 13:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Миллиардершу Кайли Дженнер обвинили в плагиате ее дебютной коллекции одежды
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кайли Дженнер обвиняют в копировании идей дизайнера Бетси Джонсон в ее новой линии одежды Khy. 26-летняя звезда реалити-шоу удивила поклонников во вторник, объявив, что она расширяет свою империю с помощью "доступной" линии одежды.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Новый бизнес Кайли Дженнер

В сети раскритиковали Дженнер за сходство ее коллекции одежды с изделиями дизайнера Бетси Джонсон. Сама модельер написала, что пыталась сконтактировать с Дженнер на этот счет.

 

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

 

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Дженнер сотрудничала с основателями независимого бренда Namilia Нан Ли и Эмилией Пфол для первой коллекции Khy.

Дженнер стала лицом своего бренда и снялась для рекламы в плаще из искусственной кожи за 198 долларов США.

"В творчестве у меня такое четкое видение того, как я хочу выглядеть, что я хочу делать и что я хочу носить. На самом деле никто не говорит мне, что делать", — комментирует Кайли коллекцию.

Еще одна жалоба заключалась в том, что Кайли пыталась подражать другим модным брендам знаменитостей, в частности минималистичному стилю The Row, который в 2006 году основали Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Остальные предполагали, что Кайли пыталась опередить Софию Ричи в выпуске собственной модной линии.

Несколько пользователей публикуют скриншоты и ссылки на черные перчатки на Amazon, практически идентичные Кайли.

Цена изделий из коллекции звезды будет колебаться от 48 до 198 долларов.

Напомним, Неймар в компании звездных спортсменов примерил белье от Ким Кардашьян.

Ранее звезда культового сериала примеряла белье от Ким Кардашьян.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме