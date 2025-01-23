Тимур Мірошниченко показав перше тренування сина Марселя

Телеведучий Тімур Мірошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився із шанувальниками кадрами зі своїм названим сином Марселем. Шоумен показав перше в житті тренування хлопчика.

Відповідними кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Шоумен вперше привів названого сина Марселя на заняття зі спортивної гімнастики. Із ним займався олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Раніше ведучий розповідав, що хлопчик доволі активний, тож зіркові батьки знайшли для дитини цікаве хобі, де він зможе із користю витрачати свою енергію.

Мірошниченко зізнався, що найбільше у залі йому сподобався, а також хлопчик захоплювався спортсменами та українською символікою.

"Юний спортсмен у захваті побігав і пострибав усюди. А ще захопливо дивився на прапор і фото олімпійських чемпіонів у коридорах", — написав ведучий.

Син Тімура Мірошниченко Марсель. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Син Тімура Мірошниченко Марсель на тренуванні. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Тімура Мірошниченко із сином Марселем та його тренером Олегом Верняєвим. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Інна Мірошниченко розчулила змінами названої доньки в родині. Також ми розповідали, що Тімур Мірошниченко пригадав, як працював на корпоративах президента-втікача Віктора Януковича.