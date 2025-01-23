Тимур Мирошниченко показал первую тренировку сына Марселя

Мирошниченко впервые показался с прийомным сыном на тренировке
Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился с поклонниками кадрами со своим приемным сыном Марселем. Шоумен показал первую в жизни тренировку мальчика.
Соответствующими кадрами он поделился на своей странице в Instagram.
Тимур Мирошниченко о первых шагах сына в спорте
Шоумен впервые привел приемного сына Марселя на занятия по спортивной гимнастике. С ним занимался олимпийский чемпион Олег Верняев. Ранее ведущий рассказывал, что мальчик довольно активный, поэтому звездные родители нашли для ребенка интересное хобби, где он сможет с пользой тратить свою энергию.
Мирошниченко признался, что больше всего в зале ему понравилось, а также мальчик увлекался спортсменами и украинской символикой.
"Юный спортсмен в восторге побегал и попрыгал всюду. А еще увлеченно смотрел на флаг и фото олимпийских чемпионов в коридорах", — написал ведущий.
Напомним, ранее мы писали, что Инна Мирошниченко умилила изменениями званой дочери в семье. Также мы рассказывали, что Тимур Мирошниченко вспомнил, как работал на корпоративах беглого президента Виктора Януковича.
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