Тимур Мирошниченко показал первую тренировку сына Марселя

Телеведущий Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился с поклонниками кадрами со своим приемным сыном Марселем. Шоумен показал первую в жизни тренировку мальчика.

Соответствующими кадрами он поделился на своей странице в Instagram.

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Шоумен впервые привел приемного сына Марселя на занятия по спортивной гимнастике. С ним занимался олимпийский чемпион Олег Верняев. Ранее ведущий рассказывал, что мальчик довольно активный, поэтому звездные родители нашли для ребенка интересное хобби, где он сможет с пользой тратить свою энергию.

Мирошниченко признался, что больше всего в зале ему понравилось, а также мальчик увлекался спортсменами и украинской символикой.

"Юный спортсмен в восторге побегал и попрыгал всюду. А еще увлеченно смотрел на флаг и фото олимпийских чемпионов в коридорах", — написал ведущий.

Сын Тимура Мирошниченко Марсель. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Сын Тимура Мирошниченко Марсель на тренировке. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Тимур Мирошниченко с сыном Марселем и его тренером Олегом Верняевым. Фото:instagram.com/timur.miroshnychenko/

Напомним, ранее мы писали, что Инна Мирошниченко умилила изменениями званой дочери в семье. Также мы рассказывали, что Тимур Мирошниченко вспомнил, как работал на корпоративах беглого президента Виктора Януковича.