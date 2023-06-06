"Міс Геноцид": в соцмережах висміяли переможницю конкурсу "Місіс Росія 2023"

Переможниця конкурсу "Місіс Росія 2023". Фото: Twitter

В столиці країни-терориста, Москві, пройшов фінал національного конкурсу краси серед заміжніх жінок "Місіс Росія 2023". Переможницею стала мешканка далекого сходу РФ, Наталія Оскар. Окрім бажаної корони вона також отримала мандрівку на Балі (Індонезія) із проживанням у розкішному готелі. Ну і бонусом — тисячі "палких" коментарів від наших земляків.

Новини.LIVE розкаже про найкреативніші публікації у соцмережах з обговоренням "Місіс болот 2023".

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Наталія Оскар викладає англійську мову, пише авторські пісні та виховує маленьку дочку. А також багато подорожує і викладає фото з пляжів. Щоправда, на них вона під фільтрами. А ось на конкурсі довелось показувати себе, якою є насправді. І це не завадило їй взяти перемогу.

Тепер вона представлятиме свою країну, якщо та авжеж ще існуватиме, у традиційному міжнародному змаганні красунь Mrs. World, який пройде у США.

Росіянка під фільтрами в соцмережах

"Місіс Росія 2023" з фільтрами. Фото: росЗМІ

"Місіс Росія 2023" з фільтрами. Фото: росЗМІ

Росіянка без фільтрів на конкурсі

"Місіс Росія 2023". Фото: Twitter

"Місіс Росія 2023". Фото: Twitter

Реакція соцмереж

В день підриву Каховської ГЕС, яка призвела до гуманітарної та екологічної катастрофи на півдні країни, українці та користувачі, які підтримують нас у війні проти окупантів, не стримували емоцій в коментарях, де обговорюють новоспечену російську "красуню".

Яка нині Росія, така і її "Міс"

Все логічно. На тлі війни і "Міс Росія" має виглядати як війна

Міс геноцид, страшна як Росія

Вона що горілку з відра п'є?

У російське МЗС чи Держдуму влилася б органічно. І обличчям та інтелектом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що костюм українки Вікторії Апанасенко став переможцем на "Міс Всесвіт". Також ми розповідали, що нова "Міс Всесвіт" стала найстаршою за всю історію конкурсу: чим вона займається.