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"Мисс Геноцид": в соцсетях высмеяли победительницу конкурса "Миссис Россия 2023"

6 июня 2023 15:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Мисс Геноцид": в соцсетях высмеяли победительницу конкурса "Миссис Россия 2023"
Победительница конкурса "Миссис Россия 2023". Фото: Twitter
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В столице страны-террориста, Москве, прошел финал национального конкурса красоты среди замужних женщин "Миссис Россия 2023". Победительницей стала жительница дальнего востока РФ, Наталья Оскар. Кроме желаемой короны, она также получила путешествие на Бали (Индонезия) с проживанием в роскошном отеле. Ну и бонусом — тысячи "жарких" комментариев от наших земляков.

Новини.LIVE расскажет о самых креативных публикациях в соцсетях с обсуждением "Миссис болот 2023".

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Наталья Оскар преподает английский, пишет авторские песни и воспитывает маленькую дочь. А также много путешествует и выкладывает фото с пляжей. Правда, на них она находится под фильтрами. А вот на конкурсе пришлось показывать себя, какова есть на самом деле. И это не помешало ей одержать победу.

Теперь она будет представлять свою страну, если та будет еще существовать, в традиционном международном соревновании красавиц Mrs. World, который пройдет в США.

Россиянка под фильтрами в соцсетях

"Миссис Россия 2023" с фильтрами. Фото: росСМИ
"Миссис Россия 2023" с фильтрами. Фото: росСМИ

Россиянка без фильтров на конкурсе

"Миссис Россия 2023". Фото: Twitter
"Миссис Россия 2023". Фото: Twitter

Реакция соцсетей

В день подрыва Каховской ГЭС, приведшей к гуманитарной и экологической катастрофе на юге страны, украинцы и пользователи, поддерживающие нас в войне против оккупантов, не сдерживали эмоций в комментариях, где обсуждают новоиспеченную российскую "красотку".

  • Какова сейчас Россия, такова и ее "Мисс"
  • Все логично. На фоне войны и "Мисс Россия" должна выглядеть как война
  • Мисс геноцид, страшная как Россия
  • Она что водку из ведра пьет?
  • В российский МИД или Госдуму влилась бы органически. И лицом, и интеллектом.

Напомним, ранее мы писали, что костюм украинки Виктории Апанасенко стал победителем на "Мисс Вселенную". Также мы рассказывали, что новая "Мисс Вселенная" стала самой взрослой за всю историю конкурса: чем она занимается.

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