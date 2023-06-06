"Мисс Геноцид": в соцсетях высмеяли победительницу конкурса "Миссис Россия 2023"

Победительница конкурса "Миссис Россия 2023". Фото: Twitter

В столице страны-террориста, Москве, прошел финал национального конкурса красоты среди замужних женщин "Миссис Россия 2023". Победительницей стала жительница дальнего востока РФ, Наталья Оскар. Кроме желаемой короны, она также получила путешествие на Бали (Индонезия) с проживанием в роскошном отеле. Ну и бонусом — тысячи "жарких" комментариев от наших земляков.

Новини.LIVE расскажет о самых креативных публикациях в соцсетях с обсуждением "Миссис болот 2023".

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Наталья Оскар преподает английский, пишет авторские песни и воспитывает маленькую дочь. А также много путешествует и выкладывает фото с пляжей. Правда, на них она находится под фильтрами. А вот на конкурсе пришлось показывать себя, какова есть на самом деле. И это не помешало ей одержать победу.

Теперь она будет представлять свою страну, если та будет еще существовать, в традиционном международном соревновании красавиц Mrs. World, который пройдет в США.

Россиянка под фильтрами в соцсетях

"Миссис Россия 2023" с фильтрами. Фото: росСМИ

"Миссис Россия 2023" с фильтрами. Фото: росСМИ

Россиянка без фильтров на конкурсе

"Миссис Россия 2023". Фото: Twitter

"Миссис Россия 2023". Фото: Twitter

Реакция соцсетей

В день подрыва Каховской ГЭС, приведшей к гуманитарной и экологической катастрофе на юге страны, украинцы и пользователи, поддерживающие нас в войне против оккупантов, не сдерживали эмоций в комментариях, где обсуждают новоиспеченную российскую "красотку".

Какова сейчас Россия, такова и ее "Мисс"

Все логично. На фоне войны и "Мисс Россия" должна выглядеть как война

Мисс геноцид, страшная как Россия

Она что водку из ведра пьет?

В российский МИД или Госдуму влилась бы органически. И лицом, и интеллектом.

Напомним, ранее мы писали, что костюм украинки Виктории Апанасенко стал победителем на "Мисс Вселенную". Также мы рассказывали, что новая "Мисс Вселенная" стала самой взрослой за всю историю конкурса: чем она занимается.