Міс Львів Вероніка Бенях поскандалила з ветераном в центрі Львова

Вероніка Бенях. Фото: скриншот

Володарка титулу "Міс Львів 2021" Вероніка Бенях опинилася в центрі гучного скандалу. Біля одного з супермаркетів Львова блогерка та її компанія влаштували сварку із ветераном Миколою Григоренком, який втратив ногу під час війни в Україні.

Скандал потрапив на відео, яким у Facebook поділилася дружина військового Орина Григоренко.

Читайте також:

"Міс Львів" посварилася з ветераном

Конфлікт стався біля одного із супермаркетів Львова. Військовий зробив зауваження Бенях та її компанії за те, що вони запаркували своє авто на місці для людей з інвалідністю.

За словами дружини ветерана, блогерка та її друзі різко відреагували на прохання її чоловіка та почали сварку. Ба більше, на відео, яким поділилася жінка, один із учасників конфлікту штовхнув Григоренка.

"Мені було страшно по-справжньому. Бо неповага до військового ветерана без ноги. Бо "І шо, шо ти воював?!" — "Іди далі воюй!" — "То чо ти не там?!". Бо вони собі мають повне право стояти на місці для інвалідів, біля входу в супермаркет. Бо якби Микола не втримався на титановій нозі та впав від того, що його штовхає той у**бок, — він би напевно знову додатково пошкодив хребет", — написала дружина ветерана.

Окрім того, за словами Григоренко, коли компанія виїжджала з парковки, вони ледь не зачепили автівкою Григоренка. А сама Бенях вибила з рук жінки, яка заступилася за ветерана, мобільний телефон.

"А коли почала під'їжджати поліція — ці у**бки почали здавали задом, наїхали на ветерана. Відвідувачці супермаркету Ірині, що стала захищати нас та знімати відео, їхня пасажирка вибила з рук мобільний і поквапилася сісти в авто", — додала жінка.

Вероніка Бенях прокоментувала гучний скандал

У своїх соцмережах "Міс Львів" також висловила свою точку зору на конфлікт. Як написала Бенях, вони із друзями не займали місце для людей з інвалідністю, а лише "наїхали одним колесом на синю лінію".

"Конфлікт першочергово виник з таксистом, який стояв дійсно на місці для людей з інвалідністю, але чомусь пар вирішили випустити на нас. Бо таксист поїхав, а ми виявилися першими, хто був поруч", — написала блогерка.

Міс Львів прокоментувала скандал з ветераном. Фото: instagram.com/nikol_beniakh

Вероніка Бенях прокоментувала скандал з ветераном. Фото: instagram.com/nikol_beniakh

Бенях запевнила, що не стала б ображати військових, адже її рідні люди також захищають країну. Також вона обурилася тим, що після конфлікту на її адреси почали "сипатися" погрози, а модельні агенції отримують листи з вимогою розірвати роботу з "Міс Львів".

Пізніше журналістам ZAXID.NET вдалося зв'язатися з водієм білого BMW. Ним виявився чоловік на ім'я Олександр-Ярослав Процайло. До речі, на рахунку водія вже є декілька ДТП, втеча з місця аварії та побиття таксиста.

Олександр-Ярослав Процайло. Фото: скриншот

Він запевняє, що зупинився у дійсно недозволено місці, а саме біля входу до супермаркету, але не займав місце для людей з інвалідністю.

"Я приїхав з тренування. У мене хворе коліно, мені тяжко далеко ходити. Але я не зупинявся на інвалідному місці. У військового з дружиною виник конфлікт з таксистом, який припаркувався на інвалідному місці. Але він поїхав, і вони почали сваритись з нами. Ніхто його не штовхав. Мій товариш трошки посунув його, щоб ми виїхали. Я з ним говорив на ви", — сказав Процайло.

Раніше Різ Візерспун потрапила в скандал через просування книги про російський балет.

Також ми писали, що відома акторка з Маріуполя оскандалилася участю в пропагандистському серіалі в РФ.