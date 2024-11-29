Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Мисс Львов" попала в громкий скандал из-за ссоры с ветераном arrow

"Мисс Львов" попала в громкий скандал из-за ссоры с ветераном

29 ноября 2024 15:20
Мария Покровская - Редактор
Мисс Львов Вероника Бенях поскандалила с ветераном в центре Львова
Вероника Бенях. Фото: скриншот
Мария Покровская - Редактор

Обладательница титула "Мисс Львов 2021" Вероника Бенях оказалась в центре громкого скандала. Возле одного из супермаркетов Львова блогер и ее компания устроили ссору с ветераном Николаем Григоренко, потерявшим ногу во время войны в Украине.

Скандал попал на видео, которым в Facebook поделилась жена военного Орина Григоренко.

Читайте также:

"Мисс Львов" поссорилась с ветераном

Конфликт произошел у одного из супермаркетов Львова. Военный сделал замечание Бенях и ее компании за то, что они запарковали свой автомобиль на месте для людей с инвалидностью.

По словам жены ветерана, блоггер и ее друзья резко отреагировали на просьбу ее мужа и начали ссору. Более того, на видео, которым поделилась женщина, один из участников конфликта толкнул Григоренко.

"Мне было страшно по-настоящему. Потому что неуважение к военному ветерану без ноги. Потому что "И шо, шо ты воевал?!" — "Иди дальше воюй!" — "То почему ты не там?!". Потому что они имеют полное право стоять на месте для инвалидов, у входа в супермаркет. Потому что если бы Николай не удержался на титановой ноге и упал от того, что его толкает тот у**бок, — он бы наверняка снова дополнительно повредил позвоночник", — написала жена ветерана.

Кроме того, по словам Григоренко, когда компания выезжала с парковки, они едва не коснулись автомобиля Григоренко. А сама Бенях выбила из рук заступившейся за ветерана женщины мобильный телефон.

"А когда начала подъезжать полиция — эти люди начали сдавать задом, наехали на ветерана. Посетительнице супермаркета Ирине, которая стала защищать нас и снимать видео, их пассажирка выбила из рук мобильный и поторопилась сесть в авто", — добавила женщина. .

Вероника Бенях прокомментировала громкий скандал

В своих соцсетях "Мисс Львов" также выразила свою точку зрения на конфликт. Как написала Бенях, они с друзьями не занимали место для людей с инвалидностью, а только "наехали одним колесом на синюю линию".

"Конфликт в первую очередь возник с таксистом, который стоял действительно на месте для людей с инвалидностью, но почему-то пар решили выпустить на нас. Потому что таксист уехал, а мы оказались первыми, кто был рядом", — написала блогер.

Мисс Львов прокомментировала скандал с ветераном
Мисс Львов прокомментировала скандал с ветераном. Фото: instagram.com/nikol_beniakh
Вероника Бенях прокомментировала скандал с ветераном
Вероника Бенях прокомментировала скандал с ветераном. Фото: instagram.com/nikol_beniakh

Бенях заверила, что не стала бы оскорблять военных, ведь ее родные люди тоже защищают страну. Также она возмутилась тем, что после конфликта в ее адреса начали "сыпаться" угрозы, а модельные агентства получают письма с требованием разорвать работу с "Мисс Львов".

Позже журналистам ZAXID.NET удалось связаться с водителем белого BMW. Им оказался человек по имени Александр-Ярослав Процайло. Кстати, на счету водителя уже есть несколько ДТП, бегство с места аварии и избиение таксиста.

Александр-Ярослав Процайло
Александр-Ярослав Процайло. Фото: скриншот

Он уверяет, что остановился в действительно неположенном месте, а именно у входа в супермаркет, но не занимал место для людей с инвалидностью.

"Я приехал с тренировки. У меня больное колено, мне тяжело далеко ходить. Но я не останавливался на месте для инвалидов. У военного с женой возник конфликт с таксистом, который припарковался на инвалидном месте. Но он уехал, и они начали ссориться с нами. Никто его не толкал. Мой товарищ немного подвинул его, чтобы мы уехали", — сказал Процайло.

Ранее Риз Уизерспун попала в скандал из-за продвижения книги о российском балете.

Также мы писали, что известная актриса из Мариуполя оскандалилась участием в пропагандистском сериале в РФ.

скандал Львов соцсети парковка ветераны лицо с инвалидностью

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:09 Праздник приближается — где на Одесчине установят елки

15:56 Украину накрыл антициклон — погода на завтра от Наталки Диденко

15:46 Шмыгаль сделал неутешительное заявление о ситуации со светом

15:43 НБУ проведет эксперимент — к чему готовиться украинцам

15:25 Как военному забрать удостоверение УБД если он не может ходить

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

15:24 Новый год в Харькове — будут ли в городе празднование

15:22 РФ стоит за масштабной диверсией в Европе, — разведка Британии

15:13 Отключения воды в Одессе — кому стоит подготовиться

15:12 Разведка Британии объяснила, почему РФ ударила ракетой "Орешник"

15:10 Рубль пошел ко дну — как власть довела россиян до пропасти

16:09 Праздник приближается — где на Одесчине установят елки

15:56 Украину накрыл антициклон — погода на завтра от Наталки Диденко

15:46 Шмыгаль сделал неутешительное заявление о ситуации со светом

15:43 НБУ проведет эксперимент — к чему готовиться украинцам

15:25 Как военному забрать удостоверение УБД если он не может ходить

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

15:24 Новый год в Харькове — будут ли в городе празднование

15:22 РФ стоит за масштабной диверсией в Европе, — разведка Британии

15:13 Отключения воды в Одессе — кому стоит подготовиться

15:12 Разведка Британии объяснила, почему РФ ударила ракетой "Орешник"

15:10 Рубль пошел ко дну — как власть довела россиян до пропасти

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году