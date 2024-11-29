Мисс Львов Вероника Бенях поскандалила с ветераном в центре Львова

Вероника Бенях. Фото: скриншот

Обладательница титула "Мисс Львов 2021" Вероника Бенях оказалась в центре громкого скандала. Возле одного из супермаркетов Львова блогер и ее компания устроили ссору с ветераном Николаем Григоренко, потерявшим ногу во время войны в Украине.

Скандал попал на видео, которым в Facebook поделилась жена военного Орина Григоренко.

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Конфликт произошел у одного из супермаркетов Львова. Военный сделал замечание Бенях и ее компании за то, что они запарковали свой автомобиль на месте для людей с инвалидностью.

По словам жены ветерана, блоггер и ее друзья резко отреагировали на просьбу ее мужа и начали ссору. Более того, на видео, которым поделилась женщина, один из участников конфликта толкнул Григоренко.

"Мне было страшно по-настоящему. Потому что неуважение к военному ветерану без ноги. Потому что "И шо, шо ты воевал?!" — "Иди дальше воюй!" — "То почему ты не там?!". Потому что они имеют полное право стоять на месте для инвалидов, у входа в супермаркет. Потому что если бы Николай не удержался на титановой ноге и упал от того, что его толкает тот у**бок, — он бы наверняка снова дополнительно повредил позвоночник", — написала жена ветерана.

Кроме того, по словам Григоренко, когда компания выезжала с парковки, они едва не коснулись автомобиля Григоренко. А сама Бенях выбила из рук заступившейся за ветерана женщины мобильный телефон.

"А когда начала подъезжать полиция — эти люди начали сдавать задом, наехали на ветерана. Посетительнице супермаркета Ирине, которая стала защищать нас и снимать видео, их пассажирка выбила из рук мобильный и поторопилась сесть в авто", — добавила женщина. .

Вероника Бенях прокомментировала громкий скандал

В своих соцсетях "Мисс Львов" также выразила свою точку зрения на конфликт. Как написала Бенях, они с друзьями не занимали место для людей с инвалидностью, а только "наехали одним колесом на синюю линию".

"Конфликт в первую очередь возник с таксистом, который стоял действительно на месте для людей с инвалидностью, но почему-то пар решили выпустить на нас. Потому что таксист уехал, а мы оказались первыми, кто был рядом", — написала блогер.

Мисс Львов прокомментировала скандал с ветераном. Фото: instagram.com/nikol_beniakh

Вероника Бенях прокомментировала скандал с ветераном. Фото: instagram.com/nikol_beniakh

Бенях заверила, что не стала бы оскорблять военных, ведь ее родные люди тоже защищают страну. Также она возмутилась тем, что после конфликта в ее адреса начали "сыпаться" угрозы, а модельные агентства получают письма с требованием разорвать работу с "Мисс Львов".

Позже журналистам ZAXID.NET удалось связаться с водителем белого BMW. Им оказался человек по имени Александр-Ярослав Процайло. Кстати, на счету водителя уже есть несколько ДТП, бегство с места аварии и избиение таксиста.

Александр-Ярослав Процайло. Фото: скриншот

Он уверяет, что остановился в действительно неположенном месте, а именно у входа в супермаркет, но не занимал место для людей с инвалидностью.

"Я приехал с тренировки. У меня больное колено, мне тяжело далеко ходить. Но я не останавливался на месте для инвалидов. У военного с женой возник конфликт с таксистом, который припарковался на инвалидном месте. Но он уехал, и они начали ссориться с нами. Никто его не толкал. Мой товарищ немного подвинул его, чтобы мы уехали", — сказал Процайло.

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