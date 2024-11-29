Скандал з Різ Візерспун - акторку захейтили за просування книги про росіян

Різ Візерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Американська акторка Різ Візерспун втрапила у гучний скандал. Зірка "Білявки у законі" нарвалася на хейт через книгу, яка розповідає про російський балет.

Акторка прорекламувала новелу в своєму Instagram.

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Вже тривалий час акторка має свій книжковий клуб, в якому щомісяця обирає найкращий твір. Так, несподівано "книгою грудня", за версією Візерспун, стала новела американської письменниці корейского походження Юхеа Кім "City Of Night Birds ("Місто нічних птахів").

Події книги розгортається у Росії, а саме в Санкт-Петербурзі. Головна героїня — колишня балерина, яка після важкої травми стоїть на роздоріжжі — повернутися в російський балет чи залишити кар'єру.

"Ця історія змусила мене замислитися над тим, як ми долаємо невдачі та переосмислюємо те, що справді має значення", — висловилася про новелу Візерспун.

За вихваляння книги, яка просуває російську культуру, Візерспун жорстко розкритикували у мережі. акторку звинуватили у лицемірстві та "подвійних стандартах".

"Приїжджайте до України і читайте її в окупованих Росією містах".

"Скільки українців має загинути, щоб цивілізований світ прокинувся і зрозумів, що все російське є протилежністю культурі?".

"Російська культура — це вбивства, смерть, тортури, терор. Ви це знаєте?".

"Ви живете в якомусь іншому світі? Читати про російський балет, поки вони вбивають людей... Це для вас різдвяний настрій?".

Варто зазначити, що авторка книги Юхеа Кім відома, як велика прихильниця Росії. Під час повномасштабної війни письменниця приїжджала до країни-агресорки та вихваляла окупантів. Ба більше, Кім навіть отримала літературну нагороду від росіян, а також передає кошти зі свого літературного онлайн-журналу російському фонду охорони тигрів і леопардів.

Раніше відомий співак з Росії закликав допомогти українцям.

Також у мережі з'явився трейлер до сатиричного фільму про "смерть Путіна".