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"Міс Україна Всесвіт" власною історією підтримала створення жіночих купе

27 травня 2023 17:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Міс Україна Всесвіт" особистою історією підтримала створення жіночих купе
Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

"Міс Україна Всесвіт 2021" Ганна Неплях підтримує рішення про створення спеціальних купе для жіночої статі для подорожей поїздами. Модель розповіла особисту історію неприємної подорожі.

Модель запостила подробиці у Instagram-stories.

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Ганна Неплях розповіла, що одного разу їхала до Дніпра в купе з трьома чоловіками. Вночі двоє із них заснули, але один не спав.

"У мене великий досвід подорожей Україною, і я не виняток жахливої історії, яка трапилася зі мною в купе, де я була одна жінка та інші троє чоловіків. Я завжди обираю собі нічні поїзди з Києва до Дніпра, бо дуже легко засинаю. Але тієї ночі я не могла заснути і просто лежала у темряві, коли всі чоловіки вже заснули. Але один, виявилося, не спав", — зазначила вона.

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За словами моделі, подальші дії одного з попутників дуже її налякали.

"Я спала на нижній правій поличці, а той, що не спав — на лівій верхній. Коли двоє інших чоловіків заснули, він дістав своє багатство і, дивлячись на мене зі своєї верхньої полички, став мастурбувати. Я злякалася і вдавала, що сплю. Але ніч була для мене безсонною. Моє особисте спасибі "Укрзалізниці", що почули жінок та реалізуєте вагони, де кожна жінка зможе відчути себе безпечно", — додала вона.

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Анна Неплях, 28-річна модель із міста Дніпро. Вона є переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021". Раніше вона була коронована як "Міс Інтерконтиненталь України" у 2017 році.

Також Ганна є відомою блогеркою. На її профіль у Instagram підписано понад 200 тисяч користувачів.

Раніше повідомлялося, що українці просять Укрзалізницю запустити окремі вагони для жінок та чоловіків, щоб пасажирам було психологічно комфортно роздягатися, відпочивати та головне, щоб уникнути можливого насильства. Відповідна петиція набрала необхідну кількість підписів, в УЗ вже заявили, що дослухаються до прохань українців.

Нагадаємо, що практика жіночих купе чи вагонів у залізничних поїздах чи поїздах метрополітену функціонує у деяких країнах Азії чи арабського світу, зокрема, в Єгипті.

 

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