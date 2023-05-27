Подругу Ді Капріо затримали у Каннах за підтримку України

Аліна Байкова. Фото: instagram.com/alina_baikova/

Українську модель Аліну Байкову затримали на червоній доріжці у Каннах. Все через те, що подруга актора Леонардо Ді Капріо висловила активну підтримку Україні.

Про це сама Аліна повідомила у своєму Instagram.

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Манекенниця завітала на червону доріжку Каннського фестивалю у футболці з меседжем, адресованому Путіну. Величезні літери склали фразу F*ck You Putin. Що в перекладі з англійської, "Путін, йди слідом за російським кораблем". Але Байкову попросили залишити захід.

"Ось і доказ "справжньої підтримки" України! Мене заарештували та попросили піти з фестивалю, тому що не бажають ставати політичними, — написала на своїй сторінці Аліна. — У нас забрали життя. Моїх людей вбивають росіяни щодня! За що? Знищили Бахмут повністю. Від кого його звільнили? Чи не думаєте ви, що українці так само втомилися від війни, як і ви втомилися чути про неї?".

Аліна Байкова у своїх соціальних мережах активно висвітлює військову агресію РФ. А також особисто відвідує світські заходи, на яких не мовчить.

Байкова раніше у Нью-Йорку з’явилась на одній з вечірок в одязі, на якому великими літерами було послання до диктатора Путіна.

Нагадаємо, на червоній доріжці Каннського міжнародного кінофестивалю співачка Камалія та її чоловік мільярдер з’явились в одязі в кольорах українського прапора.

Раніше на Каннському міжнародному кінофестивалі українська блогерка та фітнес-тренерка Ілона Чернобай влаштувала гучну акцію, під час якої облила себе червоною фарбою.