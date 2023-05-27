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"Мисс Украина Вселенная" своей историей поддержала создание женских купе

27 мая 2023 17:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
“Мисс Украина Вселенная” личной историей поддержала создание женских купе
Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях поддерживает решение о создании специальных купе для женского пола для путешествий в поездах. Модель поведала личную историю неприятной поездки.

Модель запостила подробности в Instagram-stories.

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Анна Неплях рассказала, что однажды ехала в Днепр в купе с тремя мужчинами. Ночью двое из них заснули, но один не спал.

"У меня большой опыт путешествий по Украине, и я не исключение ужасной истории, которая случилась со мной в купе, где я была одна женщина и другие трое мужчин. Я всегда выбираю себя ночными поездами из Киева в Днепр, потому что очень легко засыпаю. Но в ту ночь я не могла заснуть и просто лежала в темноте, когда все мужчины уже заснули. Но один, оказалось, не спал", — отметила она.

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По словам модели, дальнейшие действия одного из попутчиков жутко ее напугали.

"Я спала на нижней правой полочке, а тот, что не спал — на левой верхней. Когда двое других мужчин заснули, он достал свое богатство и, глядя на меня со своей верхней полочки, стал мастурбировать. Я испугалась и делала вид, что сплю. Но ночь была для меня бессонной. Мое личное спасибо "Укрзализныце", что услышали женщин и реализуете вагоны, где каждая женщина сможет почувствовать себя безопасно", — добавила она.

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Анна Неплях, 28-летняя модель из города Днепр. Она является победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021". Ранее она была коронована как "Мисс Интерконтиненталь Украины" в 2017 году.

Также Анна является известной блоггершей. На ее профиль в Instagram подписаны более 200 тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что украинцы просят Укрзализныцю запустить отдельные вагоны для женщин и мужчин, чтобы пассажирам было психологически комфортно раздеваться, отдыхать и главное, чтобы избежать возможного насилия. Соответствующая петиция набрала необходимое количество подписей, в УЗ уже заявили, что прислушиваются к просьбам украинцев.

Напомним, что практика женских купе или вагонов в железнодорожных поездах или поездах метрополитена функционирует в некоторых странах Азии или арабского мира, в частности, в Египте.

 

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