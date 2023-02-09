Делала ли пластические операции Мисс Украина Вселенная Виктория Апанасенко

"Мисс Украина Вселенная-2022" Виктория Апанасенко

Представительницу от Украины на конкурсе "Мисс Вселенная-2023", модель Викторию Апанасенко из города Чернигов, некоторые пользователи соцсетей, в том числе россияне, захейтили за якобы пластические операции.

В интервью на YouTube канале "ОЛИЦКАЯ" украинская красавица прокомментировала эти слухи.

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К конкурсу в США и особенно во время его проведения в прошлом месяце в российском инфопространстве появлялись вбросы о том, что Апанасенко с помощью пластических хирургов сделала себе новое лицо и таким девушкам не место на "Мисс Вселенной". Сама Виктория, когда услышала этот вопрос, улыбнулась.

"Я вообще обожаю эти комментарии. А еще, особый вид искусства, когда находят фотографию с максимально плохим светом. Я по секрету скажу, вы не видели меня с разным макияжем. Я очень разная, могу вырисовывать себе лицо", — рассказала Апанасенко.

По таким обвинениям, Виктория даже опубликовала коллаж, на котором изображена ее мама в молодости. Это, по словам Апанасенко, лучшее доказательство, что пластические операции она не делала. Ни грудей, ни нос.

Это касается и контура лица, уверила модель. А какие-то изменения — это все вес тела, который периодически менятеся.

Впрочем, некоторые косметические процедуры Виктория Апанасенко все же посещала.

"Когда-то подкалывала губы. Но перед конкурсом наоборот, я их выкалывала. Делала также виниры у лучшего врача в Украине. Это было бесплатно, я была моделью у него на курсе. Ох, меня родители травили по этому поводу", — подытожила Апанасенко.

Напомним, ранее мы писали, что "Мисс Украина Вселенная" подробно рассказала о вечернем платье для конкурса. Также Виктория Апанасенко показала архивные фото с детства.