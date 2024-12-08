Чому Міша Крупін досі не мобілізувався — причини

Український співак Міша Крупін. Фото: instagram/mishakrupin

Український співак Міша Крупін пояснив, чому після літньої заяви про мобілізацію досі не перебуває у лавах ЗСУ. Він назвав причини, чому цього досі не сталося.

Про це розповів виданню "Фокус".

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Український співак Міша Крупін ще в липні заявляв, що проходить ВЛК. Він вирішив піти добровольцем на фронт. Втім, він досі не вдягнув військову форму.

"Наразі триває розгляд моєї придатності до служби. Є питання, які затримують процес", — пояснив Крупін.

Міша Крупін. Фото: instagram/mishakrupin

Однак запевнив, що досі цього хоче та вважає це своїм обов'язком, як громадянина України.

"Хто йде, той молодець. Вважаю, що це обовʼязок кожного громадянина. Якщо ти боїшся йти в українську армію, то потім тобі доведеться мати справу з російською. Все просто", — заявив артист.

Нагадаємо, співак Міша Крупін розповів, коли востаннє розмовляв з продюсером Юрієм Бардашем, який зрадив Україну. Також зірці погрожували кадирівці.