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Миша Крупин объяснил, почему до сих пор не на фронте

8 декабря 2024 07:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Почему Миша Крупин до сих пор не мобилизовался.
Украинский певец Миша Крупин. Фото: instagram/mishakrupin
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Украинский певец Миша Крупин объяснил, почему после летнего заявления о мобилизации до сих пор не находится в рядах ВСУ. Он назвал причины, почему этого до сих пор не произошло.

Об этом рассказал изданию "Фокус".

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Украинский певец Миша Крупин еще в июле заявлял, что проходит ВЛК. Он решил уйти добровольцем на фронт. Впрочем, он до сих пор не надел военную форму.

"Пока идет рассмотрение моей пригодности к службе. Есть вопросы, которые задерживают процесс", — пояснил Крупин.

Миша Крупин
Миша Крупин. Фото: instagram/mishakrupin

Однако заверил, что до сих пор этого хочет и считает это своим долгом как гражданина Украины.

"Кто идет, тот молодец. Считаю, что это обязанность каждого гражданина. Если ты боишься идти в украинскую армию, то потом тебе придется столкнуться с российской. Все просто", — заявил артист.

Напомним, певец Миша Крупин рассказал, когда разговаривал с продюсером Юрием Бардашем, который предал Украину. Также звезде угрожали кадыровцы.

певец украинские звезды мобилизация війна Миша Крупин

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