Син Міши Крупіна служить в армії іншої країни — деталі

Міша Крупін зізнався, де служить його син
Український співак Міша Крупін розповів, де зараз знаходяться його діти. Виявилось, що син артиста служить в армії, однак закордоном.
Про це розповів виданню "Фокус".
Син Міши Крупіна служить в ізраїльській армії
Український співак Міша Крупін розповів, що його донька живе поруч з ним, втім син — ні. Він служить в армії іншої країни.
"Моя донька живе поряд зі мною, тому бачимось часто. Вона дуже любить мою творчість, перша чує і вчить нові пісні. Син сьогодні дзвонив – я спав. А взагалі спілкуємось часто, він в Ізраїлі, служить в армії", — розповів він.
Нагадаємо, артист Міша Крупін вирішив мобілізуватись. Також зірка зізнався, коли востаннє розмовляв з продюсером-зрадником Юрієм Бардашем. Раніше ми писали, що Крупін раптово розпочав сольну кар'єру.
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