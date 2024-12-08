Сын Миши Крупина служит в армии другой страны — детали

Миша Крупин признался, где служит его сын
Украинский певец Миша Крупин рассказал, где находятся его дети. Оказалось, что сын артиста служит в армии, но заграницей.
Об этом рассказал изданию "Фокус".
Сын Миши Крупина служит в израильской армии
Украинский певец Миша Крупин рассказал, что его дочь живет рядом с ним, впрочем, сын — нет. Он служит в армии другой страны.
"Моя дочь живет рядом со мной, поэтому видимся часто. Она очень любит мое творчество, первая слышит и учит новые песни. Сын сегодня звонил — я спал. А вообще общаемся часто, он в Израиле, служит в армии", — рассказал он.
Напомним, артист Миша Крупин решил мобилизоваться. Также звезда признался, когда разговаривал с продюсером-предателем Юрием Бардашем. Раньше мы писали, что Крупин внезапно начал сольную карьеру.
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