Сын Миши Крупина служит в армии другой страны — детали

Украинский певец Миша Крупин. Фото: instagram/mishakrupin

Украинский певец Миша Крупин рассказал, где находятся его дети. Оказалось, что сын артиста служит в армии, но заграницей.

Об этом рассказал изданию "Фокус".

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Сын Миши Крупина служит в израильской армии

Украинский певец Миша Крупин рассказал, что его дочь живет рядом с ним, впрочем, сын — нет. Он служит в армии другой страны.

"Моя дочь живет рядом со мной, поэтому видимся часто. Она очень любит мое творчество, первая слышит и учит новые песни. Сын сегодня звонил — я спал. А вообще общаемся часто, он в Израиле, служит в армии", — рассказал он.

Напомним, артист Миша Крупин решил мобилизоваться. Также звезда признался, когда разговаривал с продюсером-предателем Юрием Бардашем. Раньше мы писали, что Крупин внезапно начал сольную карьеру.