Конфлікт Потапа з Мішель Андраде — співачка пояснила, що сталося

Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish

Співачка Мішель Андраде вперше розповіла про конфлікт із колишнім продюсером Потапом. Артистка зізналася, чому вони припинили співпрацю.

Подробицями зірка поділилася в інтерв'ю на YouTube-каналі Okay Eva.

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Мішель Андраде розповіла про конфлікт з Потапом

Співачка та її колишній наставник втратили зв'язок ще до початку повномасштабної війни. Як зізналася Мішель, причиною непорозуміння стали різні погляди нат те, якою має бути її творчість. Співачка бачила себе у іншому образі та хотіла співати інших пісень, в той час як продюсер пропонував їй свої варіанти.

"У нас була ситуація, після чого він образився на мене, і ми припинили працювати. Це був період "Орла і Решки", я багато працювала і вже відчувала, що ми втрачаємо зв'язок. Раніше ми створювали пісні з моїх історій. Я прийшла на студію, він показав мені пісню, і вона мені зовсім не зайшла. Я просто набралася сміливості й сказала, що не буду це співати, що мені ця пісня не подобається, вона не про мене. Я сказала, що ви втрачаєте класного артиста, давай творити класні пісні. Я розуміла, що це людина, яка робить хіти, і тут я зі своїми "не подобається". Звичайно, я заділа його его", — розповіла Андраде.

Потап та Мішель Андраде. Фото: Instagram

Після цієї ситуації Мішель продовжила працювати із компанією Mozgi, однак вже більше не спілкувалася із Потапом. Згодом, за словами артистки, колишній наставник навіть заблокував її у соцмережах.

"Після цього ми вже не працювали більше з ним. Я продовжила працювати у Mozgi, але з Ірою (Горовою — Ред.), а він уже не так сильно був включений у мою творчість, пісні і так далі. Після цього він заблокував мене у соцмережах, і більше ми не розмовляли. Втратили вже зв'язок. Ми ніколи не чіпали цю тему", — розповіла Андраде.

Наразі, як каже виконавиця, вона не тримає зла на свого колишнього продюсера та не цікавиться його життям.

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