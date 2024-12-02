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Мішель Андраде вперше розповіла, чому посварилася з Потапом

2 грудня 2024 11:19
Марія Покровська - Редактор
Конфлікт Потапа з Мішель Андраде — співачка пояснила, що сталося
Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish
Марія Покровська - Редактор

Співачка Мішель Андраде вперше розповіла про конфлікт із колишнім продюсером Потапом. Артистка зізналася, чому вони припинили співпрацю.

Подробицями  зірка поділилася в інтерв'ю на YouTube-каналі Okay Eva.

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Співачка та її колишній наставник втратили зв'язок ще до початку повномасштабної війни. Як зізналася Мішель, причиною непорозуміння стали різні погляди нат те, якою має бути її творчість. Співачка бачила себе у іншому образі та хотіла співати інших пісень, в той час як продюсер пропонував їй свої варіанти.

"У нас була ситуація, після чого він образився на мене, і ми припинили працювати. Це був період "Орла і Решки", я багато працювала і вже відчувала, що ми втрачаємо зв'язок. Раніше ми створювали пісні з моїх історій. Я прийшла на студію, він показав мені пісню, і вона мені зовсім не зайшла. Я просто набралася сміливості й сказала, що не буду це співати, що мені ця пісня не подобається, вона не про мене. Я сказала, що ви втрачаєте класного артиста, давай творити класні пісні. Я розуміла, що це людина, яка робить хіти, і тут я зі своїми "не подобається". Звичайно, я заділа його его", — розповіла Андраде.

Потап та Мішель Андраде
Потап та Мішель Андраде. Фото: Instagram

Після цієї ситуації Мішель продовжила працювати із компанією Mozgi, однак вже більше не спілкувалася із Потапом. Згодом, за словами артистки, колишній наставник навіть заблокував її у соцмережах.

"Після цього ми вже не працювали більше з ним. Я продовжила працювати у Mozgi, але з Ірою (Горовою — Ред.), а він уже не так сильно був включений у мою творчість, пісні і так далі. Після цього він заблокував мене у соцмережах, і більше ми не розмовляли. Втратили вже зв'язок. Ми ніколи не чіпали цю тему", — розповіла Андраде.

Наразі, як каже виконавиця, вона не тримає зла на свого колишнього продюсера та не цікавиться його життям.

Раніше кум Потапа розповів, чому скандальний артист виїхав з України.

Також ми писали, що Ірина Горова пояснила, чому припинила співпрацювати із колишнім чоловіком.

скандал Потап Мішель Андраде шоу-бізнес українські зірки

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