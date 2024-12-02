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Мишель Андраде впервые рассказала, почему поссорилась с Потапом

2 декабря 2024 11:19
Мария Покровская - Редактор
Конфликт Потапа с Мишель Андраде – певица объяснила, что произошло
Мишель Андроде. Фото: instagram.com/mishvirmish
Мария Покровская - Редактор

Певица Мишель Андраде впервые рассказала о конфликте с бывшим продюсером Потапом. Артистка призналась, почему они прекратили сотрудничество.

Подробностями звезда поделилась в интервью на YouTube-канале Okay Eva.

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Мишель Андраде рассказала о конфликте с Потапом

Певица и ее бывший наставник лишились связи еще до начала полномасштабной войны. Как призналась Мишель, причиной недоразумения стали разные взгляды на то, каким должно быть ее творчество. Певица видела себя в другом образе и хотела петь другие песни, в то время как продюсер предлагал ей свои варианты.

"У нас была ситуация, после чего он обиделся на меня, и мы прекратили работать. Это был период "Орла и Решки", я много работала и уже чувствовала, что мы теряем связь. Раньше мы создавали песни из моих историй. Я пришла на студию, он показал мне песню, и она мне совсем не зашла. Я просто набралась смелости и сказала, что не буду это петь, что мне эта песня не нравится, она не про меня. Я сказала, что вы теряете классного артиста, давай творить классные песни. Я понимала, что это человек, который делает хиты, и тут я со своими "не нравится". Конечно, я задела его эго", — рассказала Андраде.

Потап и Мишель Андраде
Потап и Мишель Андрад. Фото: Instagram

После этой ситуации Мишель продолжила работу с компанией Mozgi, однако уже больше не общалась с Потапом. Впоследствии, по словам артистки, бывший наставник даже заблокировал ее в соцсетях.

"После этого мы уже не работали больше с ним. Я продолжила работать в Mozgi, но с Ирой (Горовой - Ред.), а он уже не так сильно был включен в мое творчество, песни и так далее. После этого он заблокировал меня в соцсетях, и больше мы не разговаривали. Потеряли уже связь. Мы никогда не трогали эту тему", — рассказала Андраде.

Пока, как говорит исполнительница, она не держит зла на своего бывшего продюсера и не интересуется его жизнью.

Ранее кум Потапа рассказал, почему скандальный артист уехал из Украины.

Также мы писали, что Ирина Горова объяснила, почему перестала сотрудничать с бывшим мужем.

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