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Мішель і Барак Обама раптово розлучаються — теорія ЗМІ

16 січня 2025 21:34
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Барак та Мішель Обама розлучаються, за версією мережі — деталі
Мішель і Барак Обама. Фото: instagram/barackobama
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

У мережі шириться теорія, що відома політична американська пара Барак і Мішель Обама розлучаються. Приводом до розмов стала інформація, що 44-й президент США відвідає інавгурацію  Дональда Трампа без дружини. 

Про це пише Daily Mail.

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Чутки про розлучення експрезидента США Барака Обами з дружиною Мішель почали ширитись нещодавно. Одразу після новини, що колишній очільник країни відвідає інавгурацію 47-го президента США Дональда Трампа без своєї другої половинки. 

Барак Обама
Барак Обама. Фото: instagram/barackobama

Також Мішель Обама була відсутня на похоронах колишнього президента Джиммі Картера 9 січня через "конфлікт планування".

  • Я називаю це: "Обами розлучаються".
  • Розлучення Обами не буде в моїх прогнозах 2025 року, але це може статися.
  • Схоже, що розлучення Обами перебуває на горизонті, ми всі бачили це, вони перестали разом відвідувати події.

Водночас на противагу чуткам прихильники дружини експрезидента вважають, що вона досі оговтується після смерті матері, якої не стало 31 травня 2024 року, і не вважає за потрібне відвідувати всі заходи. Також додає те, що Мішель недолюблює Трампа і вважає, що його риторика становить загрозу для її родини. 

Родина Барака Обами
Родина Барака Обами. Фото: instagram/barackobama

Мішель та Барак Обама познайомились у 1989 році, коли працювали в юридичній фірмі в Чикаго. За три роки вже зіграли весілля та з часом народились двоє дітей. 

Раніше цю пару вважали найміцнішою в американському політикумі, хоча у своїй мемуарах "Земля Обітована" експрезидент писав про сварки через величезну завантаженість роботою. 

Нагадаємо, відома акторка Джессіка Альба розлучається з чоловіком після 16 років шлюбу.  Також співачка Оля Полякова пояснила, чому не покинула чоловіка. 

США шлюб розлучення політики Барак Обама

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