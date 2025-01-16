Барак и Мишель Обама разводятся, по версии сети — детали

Мишель и Барак Обама. Фото: instagram/barackobama

В сети ширится теория, что известная политическая американская пара Барак и Мишель Обама разводятся. Поводом к разговорам стала информация, что 44-й президент США посетит инаугурацию Дональда Трампа без жены.

Об этом пишет Daily Mail.

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Барак и Мишель Обама разводятся?

Слухи о разводе экс-президента США Барака Обамы с женой Мишель начали распространяться недавно. Сразу после новости, что бывший глава страны посетит инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа без своей второй половинки.

Барак Обама. Фото: instagram/barackobama

Также Мишель Обама отсутствовала на похоронах бывшего президента Джимми Картера 9 января из-за "конфликта планирования".

Я называю это: "Обамы разводятся".

Развода Обамы не было в моих прогнозах 2025 года, но это может произойти.

Похоже, что развод Обамы находится на горизонте, мы все видели это, они перестали вместе посещать события.

В то же время в противовес слухам сторонники супруги экс-президента считают, что она до сих пор приходит в себя после смерти матери, которой не стало 31 мая 2024 года, и не считает нужным посещать все мероприятия. Также добавляет то, что Мишель недолюбливает Трампа и считает, что его риторика представляет угрозу для ее семьи.

Семья Барака Обамы. Фото: instagram/barackobama

Мишель и Барак Обама познакомились в 1989 году, когда работали в юридической фирме в Чикаго. Через три года уже сыграли свадьбу, и со временем родились двое детей.

Ранее эту пару считали самой крепкой в американском политикуме, хотя в своей мемуарах "Земля Обетованная" экс-президент писал о ссорах из-за огромной загруженности работой.

Напомним, известная актриса Джессика Альба разводится с мужем после 16 лет брака. Также певица Оля Полякова объяснила, почему не бросила мужа.