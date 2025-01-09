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Джессіка Альба розлучається після 16 років шлюбу — ЗМІ

9 січня 2025 15:37
Марія Покровська - Редактор
Джессіка Альба та Кеш Воррен розлучаються — подробиці
Джессіка Альба з чоловіком. Фото: instagram.com/jessicaalba
Марія Покровська - Редактор

Зірка "Фантастичної четвірки" Джессіка Альба та її чоловік, продюсер Кеш Воррен, перебувають на грані розриву. Подейкують, зіркове подружжя роз'їхалося після 16 років шлюбу.

Про це виданню TMZ розповіли інсайдери.

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За словами джерел із оточення пари, вже тривалий час шлюб Альба та Воррен переживає серйозну кризу. Ба більше, подейкують, що подружжя роз'їхалося та вже збирається подавати документи на розлучення.

Джессіка Альба та її чоловік Кеш Воррен
Джессіка Альба та її чоловік Кеш Воррен. Фото: instagram.com/jessicaalba

Чутки про негаразди пари виникли після того, як Альба та Воррен декілька разів з'явилися на публіці без обручок. А нещодавно Джессіка відвідала вечірку напередодні "Золотого глобуса" не лише без обручки, а й без свого чоловіка.

Однак поки що ані акторка, ані продюсер не коментують чутки про їхнє розлучення. Натомість у своїх соцмережах Джессіка ділить щасливими сімейними світлинами з чоловіком та їхніми трьома дітьми. Днями подружжя разом із сином та доньками весело провели час у парку розваг.

Джессіка Альба та Кеш Воррен з дітьми
Джессіка Альба та Кеш Воррен з дітьми. Фото: instagram.com/jessicaalba

Нагадаємо, Джессіка та Кеш познайомилися на знімальному майданчику "Фантастичної четвірки". Вже за чотири роки після знайомства одружилася. Акторка та продюсер мають трьох спільних дітей — 16-річну Онор, 13-річну Гейвен та 7-річного Гейса.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, про таємне весілля Роберта Паттінсона на Карибах.

Також ми писали, що Вадим Олійник розійшовся з коханою після чотирьох років разом.

шлюб Голлівуд Зіркове розлучення закордонні зірки зіркова пара

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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