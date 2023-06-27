"Місто буде головним героєм": Ахтем Сеітаблаєв зніме фільм про Чернівці

Режисер Ахтем Сеітаблаєв. Фото: Facebook/Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla

Український режисер, актор та військовослужбовець ТрО Ахтем Сеітаблаєв планує зняти фільм про Чернівці. За словами режисера, це місто — одна з культурних столиць та потужне джерело креативу.

Про це режисер розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

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Сеітаблаєв завітав на Міжнародний фестиваль глядацького кіно "Миколайчук OPEN" у Чернівцях. Там Ахтем Сеітаблаєв презентував проєкт свого нового фільму.

"У цьому фільмі місто буде головним героєм. Тобто уявімо собі, що місто розповідає саме про себе, про людей, які народилися або надихнулися ним і стали особистостями, які відомі не тільки в Україні, а й по всьому світі", — говорить режисер.

У фільмі будуть цікаві історії як відомих постатей, так і видатних, але не відомих на широкий загал особистостей, розказані через події їхніх життів.

"Це такай певна збірка новел, об’єднана темою міста, в якому головним героєм буде саме місто", — розповів режисер.

Зйомки нового проєкту можуть розпочатися у Чернівцях цієї осені або навесні наступного року.

Нагадаємо, український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв заявив про розлучення з дружиною.

Раніше стало відомо, що у Криму не стало матері відомого українського актора Ахтема Сеітаблаєва.