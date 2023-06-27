"Город будет главным героем": Ахтем Сеитаблаев снимет фильм о Черновцах

Режиссер Ахтем Сеитаблаев. Фото: Facebook/Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla

Украинский режиссер, актер и военнослужащий ТРО Ахтем Сеитаблаев планирует снять фильм о Черновцах. По словам режиссера, этот город — одна из культурных столиц и мощный источник креатива.

Об этом режиссер рассказал в интервью "Укринформу".

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Вдохновляющий город

Сеитаблаев посетил Международный фестиваль зрительского кино "Николайчук OPEN" в Черновцах. Там Ахтем Сеитаблаев представил проект своего нового фильма.

"В этом фильме город будет главным героем. То есть представим себе, что город рассказывает сам о себе, о людях, которые родились или вдохновились им и стали личностями, известными не только в Украине, но и по всему миру", — говорит режиссер.

В фильме будут интересные истории как известных фигур, так и выдающихся, но не известных широкой общественности личностей, рассказанные через события их жизней.

"Это такой определенный сборник новелл, объединенный темой города, в котором главным героем будет сам город", — рассказал режиссер.

Съемки нового проекта могут начаться в Черновцах нынешней осенью или весной следующего года.

Напомним, украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев заявил о разводе с супругой.

Ранее стало известно, что в Крыму не стало матери известного украинского актера Ахтема Сеитаблаева.