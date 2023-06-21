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Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

21 червня 2023 15:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ
Співак Віталій Козловський. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Новина про те, що співака Віталія Козловського було мобілізовано до ЗСУ сколихнула не тільки спільноту шанувальників артиста, але й його колег в шоу-бізнесі. Минув лише тиждень після отримання повістки, а Віталій вже опублікував перше відео у військовій формі та зброєю в руках.

Відповідне відео з’явилось в сторіз його Instagram.

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38-річний співак опублікував відео з невідомої локації. Найімовірніше, Віталій зараз проходить тренування на одній із баз ЗСУ. На чорно-білому відео Козловський усміхається в лісі. В руках він тримає зброю, а на задньому фоні присутні його побратими.  

"Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя це справжня зброя, якою можна утилізувати ворога", — лаконічно повідомив артист. 

Тиждень тому Козловський опублікував фото з військомату, на якому він отримував повістку. Йому вручили мобілізаційне розпорядження з направленням до військової частини. Така форма повістки видається військовозобов’язаним, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до служби. Такий вид повістки — це безпосередній виклик до армії.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можуть призвати чоловіка, який доглядає хворого родича. Також ми розповідали, чи дозволяє статус ВПО не з’явитися за повісткою до ТЦК.

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