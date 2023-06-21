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Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

21 июня 2023 15:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ
Певец Виталий Козловский. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Новость о том, что певец Виталий Козловский был мобилизован в ВСУ, всколыхнула не только сообщество поклонников артиста, но и его коллег в шоу-бизнесе. Прошла только неделя после получения повестки, а Виталий уже опубликовал первое видео в военной форме с оружием в руках.

Соответствующее видео появилось в сториз его Instagram.

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38-летний певец опубликовал видео с неизвестной локации. Скорее всего, Виталий сейчас проходит тренировку на одной из баз ВСУ. На черно-белом видео Козловский улыбается в лесу. В руках он держит оружие, а на заднем фоне находятся его побратимы.

"Раньше моим оружием был микрофон. Теперь мое оружиеэто настоящее оружие, которым можно утилизировать врага", — лаконично сообщил артист.

Неделю назад Козловский опубликовал фото из военкомата, на котором он получал повестку. Ему вручили мобилизационное распоряжение с направлением воинской части. Такая форма повестки выдается военнообязанным, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к службе. Такой вид повестки — это непосредственный вызов в армию.

Напомним, ранее мы писали, могут ли призвать мужчину, который ухаживает за больным родственником. Также мы рассказывали, позволяет ли статус ВПЛ не явиться за повесткой в ТЦК.

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