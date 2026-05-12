Как подобрать стрижку женщине после 50: советы стилистов на 2026 год

Стрижка для женщины 50+. Фото: magnific

После 50 лет волосы — это уже не просто часть внешности, а нечто большее. Стрижка может мгновенно подсветить лицо, или, наоборот, добавить лишних лет. Именно поэтому стилисты советуют отказываться от идеальных укладок в пользу мягкости и легкой игры цветов.

Новини.LIVE со ссылкой на Shefinds даст несколько идей, как обновить свой стиль так, чтобы это выглядело дорого, современно и максимально естественно.

Омолаживающие стрижки

Вместо того, чтобы пытаться сохранить длину, которая часто лишь утяжеляет лицо, лучше присмотреться к вариантам, добавляющим легкости.

Многослойность до плеч

Это золотая середина. Если волосы стали тоньше, именно слои спасут ситуацию, создавая иллюзию густоты. Такая длина позволяет и собрать волосы в аккуратный хвостик, и оставить их распущенными.

Читайте также:

Многослойная стрижка до плеч. Фото из Instagram

Стрижка шег

Очень хороший вариант для тех, кто не любит тратить утро на вытягивание прядей утюжком. Благодаря разной длине прядей прическа выглядит объемной, а образ получается немного дерзким и энергичным.

Стрижка шег. Фото из Instagram

Скульптурный боб

Классика, которая никуда не исчезает. Современный боб не должен быть острым как лезвие — пряди у лица должны нежно подчеркивать линию челюсти и скул, визуально подтягивая овал.

Стильный боб. Фото из Instagram

Лучшие варианты цвета волос

От монохромного окрашивания лучше воздержаться в 2026 году. Оно подчеркивает каждую морщинку.

Шоколадный оттенок

Если вы любите темные оттенки, выбирайте насыщенный каштан. Добавьте едва заметные блики, чтобы волосы сверкали на солнце. Это придает прическе здоровый вид.

Клубничный беж

Это настоящая находка. Нечто среднее между блондом и теплым рыжим. Такой оттенок действует как софт-бокс у фотографа: он смягчает черты лица и придает коже здоровый румянец.

Клубничный беж. Фото из Instagram

Правильная челка

Забудьте о густых, ровных челках до бровей. Сегодня в тренде легкость. Полупрозрачные пряди, через которые виден лоб, выглядят намного элегантнее. Они деликатно скрывают возрастные нюансы в зоне глаз, но не перегружают образ.

Самое главное сегодня — это то, насколько комфортно вы чувствуете себя с новой прической. Немного текстурирующего спрея и усилий — и ваш образ будет выглядеть по-особенному.

Ранее мы писали о том, какую обувь захотят все в 2026 году. Это самый универсальный выбор на весну и лето.