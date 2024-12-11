Наталія Могилевська показала, як зі старшою донькою вчиться самозахисту

Наталія Могилевська. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська турбується про те, аби її доньки завжди перебували у безпеці. Зіркова мама показала, як разом зі старшою дочкою Мішель тренує прийоми самозахисту.

Відео виконавиця поділилася в своєму Telegram-каналі.

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Наталія Могилевська вчить доньку самозахисту

Співачка розповіла, що від недавно її старша названа донька почала вчитися, як постояти за себе. У цьому, за словами артистки, посприяла телеведуча Маша Єфросиніна, яка активно просуває тему захисту жінок.

"Питання самооборони для жінки особливо актуальне у підлітковому віці. У мене є всі підстави, повірте мені, навчати свою доньку самообороні. Завдяки Маші Єфросиніній, вона навчається і має успіхи. Я стаю дедалі спокійнішою за неї і мені здається, що декілька прийомів має знати кожна людина. Я займаюся із нею", — розповіла Могилевська.

Могилевська з донькою тренують прийому самозахисту. Фото: скриншот

На камеру Мішель продемонструвала прийоми, які вже встигла опанувати. Мати та донька розіграли ситуацію, в якій Могилевська постала у ролі нападника, а дівчинка мала дати відсіч.

Донька Могилевської займається самозахистом. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська наважилася на неочікуваний експеримент і здивувала фанів.

До цього співачка показала, яким вчинком доньки довели її до сліз.