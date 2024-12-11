Наталья Могилевская показала, как со старшей дочерью учится самозащите

Наталья Могилевская. Фото: мinstagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская беспокоится о том, чтобы ее дочери всегда находились в безопасности. Звездная мама показала, как вместе со старшей дочерью Мишель тренирует приемы самозащиты.

Видео исполнительница поделилась в своем Telegram -канале.

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Наталья Могилевская учит дочь самозащите

Певица рассказала, что недавно ее старшая приемная дочь начала учиться, как постоять за себя. В этом, по словам артистки, помогла телеведущая Маша Ефросинина, активно продвигающая тему защиты женщин.

"Вопрос самообороны для женщины особенно актуален в подростковом возрасте. У меня есть все основания, поверьте мне, обучать свою дочь самообороне. Благодаря Маше Ефросининой, она учится и имеет успехи. Я становлюсь все спокойнее ее и мне кажется, что несколько приемов должен знать каждый человек. Я занимаюсь с ней", — рассказала Могилевская.

Могилевская с дочерью тренируют прием самозащиты. Фото: скриншот

На камеру Мишель продемонстрировала приемы, которые уже успела овладеть. Мать и дочь разыграли ситуацию, в которой Могилевская предстала в роли нападающего, а девочка должна была дать отпор.

Дочь Могилевской занимается самозащитой. Фото: скриншот

Напомним, ранее Наталья Могилевская отважилась на неожиданный эксперимент и удивила фанатов.

До этого певица показала, каким поступком дочери довели ее до слез.