Могилевская прокомментировала гибель на фронте участника "Лиги смеха": она была его тренером

Певица Наталья Могилевская

Недавно на фронте погиб украинский военный и юморист Роман Иваненко. До начала полномасштабной войны он был участником "Лиги смеха". Свои соболезнования семье и близким Героя Украины выразили немало знаменитостей.

В их числе и певица Наталья Могилевская. Соответствующую публикацию она сделала в соцсети Instagram.

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28-летний защитник Украины, родом из Каменца-Подольского, играл в команде "Наш формат", где тренером была Могилевская. По словам певицы Роман Иваненко два года назад тяжело болел COVID-19. Парню едва удалось выжить. Никто даже представить не мог, что уже вскоре Роман погибнет от оружия окупантов.

"Очень светлый человек, очень положительный. Не могу поверить. Хочу выразить поддержку всем ребятам "Нашего формата". Всем кого он любил, всем друзьям, родным мои соболезнования. Еще больше ненависти к врагу! Еще больше веры в нашу победу", — написала Могилевская, дополнив публикацию совместной фотографии с участниками команды "Наш формат", среди которых был и Роман Иваненко.

Напомним, ранее мы писали, что в сражениях под Соледаром погиб брат певицы Ирины Федишин. Также мы рассказывали, что под Бахмутом погиб украинский кинорежиссер Олег Бобало.