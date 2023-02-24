Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Жераром Піке

Колумбійська співачка Шакіра у новому кліпі

Розставання колумбійської співачки Шакіри та іспанського футболіста Жерара Піке й досі активно обговорюють у соцмережах. "Масла у вогонь" підливає й сама виконавиця.

Шакіра презентувала вже третю пісню, в якій згадує про зради Піке.

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Колумбійська зірка записала спільний трек TQG зі співачкою Karol G. У тексті пісні є такі фрази:

"Моє життя стало кращим"

"Тепер ти хочеш повернутися, ставиш лайки під моїми фотографіями"

"Хлопчику, що трапилося, ти хіба не закоханий?"

"Мені було боляче, коли я побачила тебе з новою дівчиною"

Співачки зняли яскраве відео з танцями, в кінці якого невідомий чоловік вимикає телевізор та радіє цьому. Втім, він набагато старше за Піке.

Менш ніж за пів доби відео набрала дев'ять мільйонів переглядів та 80 тисяч коментарів.

У червні минулого року після 11 років спільного життя Шакіра розірвала стосунки з іспанським футболістом Жераром Піке. Причиною стали зради спортсмена. Тривалий час 36-річний Піке приховував свою нову кохану. Втім, пізніше стало відомо, що нею стала іспанська модель Клара Чіа, яка молодша за Шакіру на 22 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шакіра опублікувала відео, в якому натякнула на "вбивство" Жерара Піке та його нової дівчини.