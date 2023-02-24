Шакира выпустила уже третью песню о расставании с Жераром Пике

Колумбийская певица Шакира в новом клипе

Расставание колумбийской певицы Шакиры и испанского футболиста Жерара Пике до сих пор активно обсуждают в соцсетях. "Масла в огонь" подливает и сама исполнительница.

Шакира презентовала уже третью песню, в которой упоминает об изменах Пике.

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Колумбийская звезда записала общий трек TQG с певицей Karol G. В тексте песни есть следующие фразы:

"Моя жизнь стала лучше"

"Теперь ты хочешь вернуться, ставишь лайки под моими фотографиями"

"Парень, что случилось, ты разве не влюблен?"

"Мне было больно, когда я увидела тебя с новой девушкой"

Певицы сняли яркое видео с танцами, в конце которого неизвестный мужчина выключает телевизор и радуется этому. Впрочем, он гораздо старше Пике.

Менее чем за пол сутки видео набрало девять миллионов просмотров и 80 тысяч комментариев.

В июне прошлого года после 11 лет совместной жизни Шакира разорвала отношения с испанским футболистом Жераром Пике. Причиной стали измены спортсмена. Долгое время 36-летний Пике скрывал свою новую любимую. Впрочем, позже стало известно, что ею стала испанская модель Клара Чиа, которая младше Шакиры на 22 лет.

Напомним, ранее мы писали, что Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки.