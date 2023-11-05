Монатік переніс концерт через траур за загиблими військовими 128-ї бригади

Співак MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатік переніс свій завтрашній концерт в Ужгороді у звʼязку із трагічною загибеллю військовослужбовців 128-ї ОГШБр та трауром у Закарпатській області.

Про це співак повідомив у своєму Instagram.

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У Дмитра монатіка триває концертний тур Україною "ART Терапія". Завтра, 6-го листопада, мав відбутися концерт у місті Ужгород.

Проте співак повідомив, що концерт переноситься у звязку з жахливою трагедією, яка трапилася з військовими 128-ї бригади і цивільними на Запоріжжі.

"У звʼязку із трагічною загибеллю військовослужбовців 128-ї ОГШБр та трауром у Закарпатській області команда артиста MONATIK та організатори "Перша концерта агенція" переносимо запланований раніше завтрашній концерт "ART Терапія" у місті Ужгород на 5 грудня 2023 року. Ми висловлюємо щирі співчуття сімʼям та близьким наших героїв-захисників!" — написав виконавець у дописі.

Він додав, що всі квитки залишаються дійсні на нову дату — 5 грудня.

Нагадаємо, 3-го листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії, серед постраждалих були цивільні та військові.

Також ми писали, що на Закарпатті 6 листопада буде оголошено триденну жалобу за воїнами 128-ї Закарпатської окремої гірської штурмової бригади.