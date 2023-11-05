Монатик перенес концерт из-за траура за погибшими военными 128-й бригады

Певец MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик перенес свой завтрашний концерт в Ужгороде в связи с трагической гибелью военнослужащих 128 ОГШБр и трауром в Закарпатской области.

Об этом певец сообщил в своем Instagram.

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У Дмитрия Монатика продолжается концертный тур по Украине "ART Терапія". Завтра, 6 ноября, должен был состояться концерт в городе Ужгород.

Однако певец сообщил, что концерт переносится в связи с ужасной трагедией, случившейся с военными 128-й бригады и гражданскими в Запорожье.

"В связи с трагической гибелью военнослужащих 128-й ОГШБр и трауром в Закарпатской области команда артиста MONATIK и организаторы "Перша концерта агенція" переносим запланированный ранее завтрашний концерт "ART Терапія" в городе Ужгород на 5 декабря 2023 года. Мы выражаем соболезнования близким наших героев-защитников!" – написал исполнитель в публикации.

Он добавил, что все билеты остаются действительны на новую дату – 5 декабря.

Напомним, 3 ноября в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Их выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии, среди пострадавших были гражданские и военные.

Также мы писали, что на Закарпатье 6 ноября будет объявлен трехдневный траур по воинам 128-й Закарпатской отдельной горной штурмовой бригады.